安泰醫院大火釀9死起訴蘇清泉 屏檢：漠視公安、現場存安全疑慮

屏東東港安泰醫院大火9死燒出醫院違建、申報不實，屏東地檢署重啟偵辦，檢方依違反建築法、過失致死、偽造文書等罪起訴蘇清泉等4人。檢方起訴提到，此案長期漠視公共安全，主觀性與怠忽程度重大，現場仍存安全疑慮，建請法院判決前，檢視現場防火安全是否獲通盤改善。

「建築物安全隱患尚未徹底改善」，檢方指出，去年3月履勘發現，D棟大樓違建拆除，但安泰醫院A、B、C棟聯通違章建築依然存在，關鍵防火間隔持續失效，恐重演火災發生時「空間未阻隔、火勢易延燒」安全漏洞，公安與危險控制等潛在風險持續存在。

檢方起訴指出，安泰醫院未經許可增建破壞法定防火間隔與防火區劃、專業檢查人長年不實簽證申報、颱風當天違規使用延長線、火煙因公安漏洞迅速蔓延成死傷。

檢方起訴指出，蘇清泉、蘇的胞兄分別是醫療機構負責人與專業管理人，具高度知識、應該深知間建築物結構與消防設施的優劣品質，攸關就醫民眾與醫療團隊的生命安全，竟為擴大空間使用面積，未經許可增建違章建築並隱匿申報，棄公安不顧。

檢方認為，安檢師郭男是建築物公共安全檢查專業檢查人，負責簽證擔保建築物公共安全並據以申報，竟為獲取長期報酬，2006年到2023年火災發生前，長達10多年不實申報，刻意隱匿動力供應中心及增建機房等違章建築事實，自棄公共安全檢查簽證職守，致使主管機關無從落實監督，錯失提早預防公安災害的關鍵先機；水電設備士鄭男身為專業工務人員，疏於落實核心業務電器安全管理準則，導致重大火災發生。

檢方指出，全案水電設備士王男殉職，受困8名住院病患罹難。另7人吸入性肺損傷傷害，死傷慘重，危害社會安全。檢方起訴，蘇清泉等人坦承犯行，安泰醫院災後採補救措施，拆除D棟大樓違章建築，提交專案改善報告，落實火災應變演練。安泰醫院在偵查中與多數死者家屬與傷者達成和解。蘇負擔部分賠償金，蘇的胞弟、鄭男、郭男自陳未實際負擔賠償金。

「建築物安全隱患尚未徹底改善」，檢方指出，去年3月履勘發現，D棟大樓違建拆除，但安泰醫院ABC棟聯通違章建築依然存在，關鍵的防火間隔持續失效，恐重演火災發生時「空間未阻隔、火勢易延燒」安全漏洞，公安與危險控制等潛在風險持續存在。

東港安泰醫院2024年10月發生大火釀9死，2025年8月屏檢對蘇清泉等四人緩起訴處分，高檢署高雄分署審查認為不妥，撤銷緩起訴發回屏檢重啟偵辦，檢方偵結，依違反建築法、過失致死等罪嫌起訴蘇清泉、蘇的胞兄蘇威菘、水電設備士鄭男、安檢師郭男。

山陀兒颱風來襲，屏東縣東港安泰醫院發生大火釀9死，起火動力中心是違建。圖／報系資料照

屏東縣東港安泰醫院大火釀九死也燒出醫院違建，起火的動力中心。圖／資料照、屏東地檢署提供

去年十月山陀兒颱風來襲，屏東縣東港安泰醫院發生大火釀九死，起火動力中心是違建。圖／報系資料照