土採法修法 盜採砂石擬最多關5年、罰金最高5000萬元

立法院經濟委員會今日審查土石採取法修正草案共16案，主要修正重點在第36條，院版修正內容針對意圖營利的違法行為人，增訂5年以下有期徒刑，得併科上限5000萬元的罰金，違法行為若致人死傷，可加重刑期至無期徒刑，罰金最高1億元。

去年爆發重大盜採土石違法案件，不法集團在高雄市美濃區在農地上非法盜採砂石，造成面積數公頃的巨坑，形成「美濃大峽谷」，估計不法獲利上億元，因此朝野著手修法，提高罰鍰上限並納入刑法課以罰金及刑責。

經濟部次長賴建信指出，院版修正草案內容，針對陸域未經許可採取土石行為，以「嚴懲不法牟利」及「強化環境恢復」為修法核心，處罰的「行為人」不限於實際從事採取土石行為者，也包括參與的地主、雇主、駕駛及相關人等，均得依法分別處罰。

賴建信說明院版修法重點，將未經許可採取土石的罰鍰上限提高至1000萬元外，針對「意圖營利」之違法行為人，增訂處5年以下有期徒刑，並得併科最5000萬元罰金；如因違法行為致人死傷，將依情節加重處罰，最高可處無期徒刑，並得併科最高新臺幣1億元罰金。

同時，查處機關裁罰時可當場即時沒入違法行為所使用的機械設備及載運車輛，阻斷違法持續擴大；對於意圖營利的違法行為，則強制沒收機械設備及載運車輛。

草案內容也明定整復過程不得使用廢棄物，防堵二次污染，修法後，對於違法場址整復使用的物料、實施方法及相關事項，將由中央主管機關會商相關機關公告，以確保全國整復執行標準明確一致。

國民黨籍立委鄭正鈐質詢時指出，院版針對違法認定的前提是「意圖營利」，但違法盜採砂石者常以土壤改良、整地自用，或是清除淤泥等理由規避，要證明意圖營利的主觀犯意，恐怕很困難。賴建信表示，檢察官可透過偵辦技巧，例如調查事實發生場所、土方來源、契約書、資金流向及土方去處等客觀證據來證明營利意圖。

國民黨籍立委呂玉玲指出，盜採砂石造成的大坑洞、大峽谷，若行為人無法復原，要由地方政府復原，費用則向違法行為人收取，但問題是，行為人在案發時就脫產、跑路了，如何索取？最後還不是人民埋單？經濟部應提出相應機制，讓行為人付出代價。