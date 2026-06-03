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獨／動手了！民進黨大老吳乃仁欠台糖1.7億不還 法官下令拘提

聯合報／ 記者王聖藜林孟潔／台北即時報導

民進黨大老、台糖公司前董事長吳乃仁因台糖售地弊案遭判決背信罪成立，並判須賠償台糖1億7000萬元；台中地院先前囑託台北地院查扣吳的資產，台北地院今簽發拘票拘提吳，預計解送台中地院歸案。

強制執行法第21條規定，為確保強制執行程序進行，若法院認為債務人有強制到場必要，執行法院得依法拘提，另外，若經合法通知債務人無正當理由不到場，且有事實足認為債務人有逃匿之虞，也可由法院簽發拘票加以拘提。

法界說，債務人不履行賠償義務可以管收「拘提是下令管收的前置程序」；吳乃仁是否會遭管收，目前未知，不過，吳乃仁身分特殊，法院要求執行拘提公務時給予適度禮遇、禁用強制手段，相關案情目前發展中。

吳乃仁於台糖董事長任內賤賣土地給春龍公司，依背信罪判有期徒刑9月確定，2014年5月27日入獄，經縮刑，2015年1月17從花蓮外役監刑滿出獄；民事責任部分，吳乃仁與春龍公司等判應賠台糖1.1億元確定，加計利息與衍生債務，這筆帳估算達1.7億元。

吳乃仁民事賠償案繫屬台中地院，台北地院2024年12月受台中地院囑託，先扣押吳約1700萬元資產，台糖事後證實陸續追回700萬元，台糖2024年底、2025年初再次向法院遞狀聲請強制執行，並請法院再調查吳等債務人財務狀況。

國家資產遲追不回，民眾黨前主席黃國昌於立委任內，多次在立法院提出質疑，黃認為，經濟部國營司對求償案的回應無足輕重，重批吳「把自己當皇親國戚」；黃說，吳乃仁出入俱樂部、參加奢侈晚宴「社會公平正義已不在」。

針對吳乃仁的判決賠償案，法務部行政執行署2025年1月曾發出新聞稿說，行政執行署所屬各執行分署主要職掌是辦理「公法上金錢」如稅捐、健保費、交通罰鍰等給付義務，吳積欠台糖錢，無關行政執行業務。

民進黨大老、台糖公司前董事長吳乃仁。圖／聯合報系資料照片
民進黨大老、台糖公司前董事長吳乃仁。圖／聯合報系資料照片

台糖 吳乃仁 民進黨

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