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判太輕？女檢吳亞芝洩密詐團律師男友 法務部上訴遭駁...確定罰俸10月

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

桃園地檢署檢察官吳亞芝傳送未公開的書類給詐騙集團律師男友朱一品，監察院彈劾、法務部也將她送懲戒，一審認為吳女只是「思慮不周」，不到不適任檢察官的程度，判決僅須罰俸10個月。監察院、法務部提上訴，懲戒法院二審駁回上訴，全案確定。

吳亞芝2022年7月、10月與2023年11月間，將查詢書類系統取得的不起訴處分書、起訴書，拍攝節錄部分內容後，透過通訊軟體傳給朱一品。2023年12月間，吳亞芝再將朱擔任辯護人的完整起訴書傳給對方，而資料都未遮隱當事人的姓名、個資。

此外，吳亞芝2022年8月間兩度應朱一品要求，將她之前偵辦案件曾製作的被害人表格、起訴書及收到當事人刑事陳述意見狀首頁照片，傳送給對方參考。

2023年10月間，吳亞芝為了抒發個人情緒，把承辦另案偵查案件的某刑事準備狀等內部文件資料，傳送給朱一品，且未遮隱當事人姓名、地址，吳女坦承違失。

一審認為吳亞芝傳送資料給朱一品，嚴重違背檢察官應公正執行職務、不得任意揭露偵查案件相關資料的行為標準，審酌發生違失行為時僅擔任候補檢察官2年多，起訴書又屬於未來將公開性質，判罰俸10個月。

至於監察院另移送吳亞芝「鼓勵男友打入詐騙集團的圈子」，並建議朱與鄭鴻威談合作模式等，一審認為朱一品都自行與鄭鴻威聯繫接案，難以認定吳亞芝知道鄭、朱除從事律師辯護工作外，有涉及詐欺。

另外，吳亞芝曾向朱說「打入詐騙圈」，但一審認為要從前後對話來看，該文句是在關心朱一品的事業、表達支持，且對話當時，朱與鄭還沒開始密集接洽，難以認定有違失。

監察院、法務部提上訴，主張一審判決過輕，應免除吳亞芝的檢察官職務。不過，懲戒法院二審認為一審判決沒有違背證據、論理及經驗法則，也未逾越法律所規定範圍，無評價不足之處，認為監察院、法務部上訴無理由，判決駁回，全案確定。

桃園地檢署候補檢察官吳亞芝。圖／本報資料照
桃園地檢署候補檢察官吳亞芝。圖／本報資料照

法務部 詐騙集團 檢察官 監察院

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