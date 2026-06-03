快訊

獨／Google Store設日本直營店…會有台灣實體店嗎？Google官方回應了

大學申請入學明起登記志願序！4萬9425人取得資格 甄選會提醒3大注意

超商雞胸肉為何特別嫩？專家揭「關鍵成分」吃多當心害骨質流失

聽新聞
0:00 / 0:00

他打傷同居女友觸法 分手後苦苦糾纏…拿走女方手機不讓報警罪加一條

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

林姓男子與同居女友發生口角，在台北市兩人租屋打傷女友。兩人分手後，林男又到前女友基隆的住處，抱住她並拿走她的手機，不讓她報警。基隆地方法院審理後，分依傷害罪判刑4月、強制罪判刑2月，應執行5月徒刑，可易科罰金，全案可上訴。

判決指出，去年2月21日中午林男和女友在租屋處，因為感情糾紛發生口角。林男動手毆打女友，造成她臉部挫傷、右眼挫傷、結膜下出血、右上肢挫傷、左膝挫傷、左手挫傷和右大腿挫傷，女友到醫院驗傷並提告。

去年3月7日上午，林男到女友在基隆市信義區的住處，按電鈴後5至10分鐘進入屋內，兩人又發生衝突。林男見女友想報警，用手環抱她再取走她的手機，女友也告他涉犯強制罪。

基隆地方法院法官審理時，林男坦承犯行，與女友指訴內容大致相符，並有監視器影像截圖、驗傷診斷書等事證，認定傷害、強制犯行。

法官指出，林男與女友有感情糾紛，不思理性溝通處理，竟使用暴力，造成女友身體多處受傷，危害非輕。兩人分手後，林男不思反省，調整自己的情緒與行為，又與前女友糾纏並發生衝突，妨害對方行動自由權利，行為可議。

法官說，林男雖坦承犯行，但並未取得前女友諒解，兼衡犯罪動機、手段、告訴人所受傷勢、權利被妨害程度，以及被告大學肄業、無業等情狀，判應執行5月徒刑，如易科罰金以1000元折算1日。

林男打傷同居女友，分手後又到前女友住處，拿走她的手機不讓報警。基隆地方法院審理後，分依傷害罪判刑4月、強制罪判刑2月，應執行5月徒刑，可易科罰金，全案可上訴。聯合報資料照
林男打傷同居女友，分手後又到前女友住處，拿走她的手機不讓報警。基隆地方法院審理後，分依傷害罪判刑4月、強制罪判刑2月，應執行5月徒刑，可易科罰金，全案可上訴。聯合報資料照

分手 女友 基隆

延伸閱讀

男警掐頸、打巴掌又性侵女警...他還強拍裸照付錢和解 二審判決曝光！

騎士毒駕見警想逃 撞倒女警機車被逮查獲煙彈

基隆男違規拒檢撞傷2警遭壓制 毒駕現形查獲煙彈

苗栗少女搭車到台中 提早豐原下車 找男網友提供暫歇處 反遭性侵

相關新聞

獨／動手了！民進黨大老吳乃仁欠台糖1.7億不還 法官下令拘提

民進黨大老、台糖公司前董事長吳乃仁因台糖售地弊案遭判決背信罪成立，並判須賠償台糖1億7000萬元；台中地院先前囑託台北地院查扣吳的資產，台北地院今簽發拘票拘提吳，預計解送台中地院歸案。

狠男虐死2歲女童 丟洗衣機膠帶纏臉…爆打後只帶去國術館貼藥布

台中林姓男子和楊姓女友及其2歲多女兒同住，竟長期朝女童痛毆施暴，還丟進洗機機、拿膠帶纏繞頭，甚至以吹風機燒燙凌虐，打到女童顱腦出血、多處骨折，竟只帶去國術館「貼藥布」，女童傷重今年2月死亡，檢方依凌虐致死罪嫌起訴林男，依過失致死起訴楊女。

吳乃仁若拘提到案...北院僅人別訊問 要不要「管收」由台中地院決定

民進黨大老、台糖公司前董事長吳乃仁因台糖售地弊案被依背信罪判刑9月定讞，他2015年出獄後面對1.7億元高額賠償金。台中地方法院先前已強制執行吳的資產，今再囑託台北地方法院拘提吳，若順利拘提到案將先至台北地院人別訊問，再解送台中地院裁定是否管收，目前人尚未到案。

假問路真尾隨！大叔狂拍姊妹花不認 法官用「禿頭」確認身分定罪

台中市郭姓男子在前年間，多次尾隨、跟蹤一對素不相識的姊妹，甚至在被害人住家外徘徊拍照，儘管郭男矢口否認犯行，辯稱自己只是出門買菸，但法官仔細比對被害人的蒐證影像，憑藉影中人「額頭兩側有明顯禿頭」的關鍵特徵，斷定郭男就是犯嫌，二審近日駁回上訴，依違反跟騷法，判郭男拘役45日，可易科4萬5000元，全案確定。

安泰醫院火警9死案遭屏檢起訴 蘇清泉：相信司法但不要有政治介入

屏東東港安泰醫院2024年10月大火釀9死案，案子歷經偵辦、緩起訴、發回重啟偵辦，屏東地檢署2日偵結公告，依違反建築法、過失致死等罪嫌起訴醫院創辦人、立委蘇清泉、蘇的胞兄蘇威菘、水電設備士鄭男、安檢師郭男共4人。對此蘇清泉表示，相信司法但希望不要有政治介入。

安泰醫院大火9死屏檢起訴蘇清泉 周春米：尊重司法

屏東東港安泰醫院大火9死燒出醫院違建、申報不實。檢方從原本對安泰醫院創案人蘇清泉等四人緩起訴，高分檢發回重審後，偵結後起訴蘇清泉等四人。縣長周春米說，尊重司法。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。