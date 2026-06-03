他打傷同居女友觸法 分手後苦苦糾纏…拿走女方手機不讓報警罪加一條

林姓男子與同居女友發生口角，在台北市兩人租屋打傷女友。兩人分手後，林男又到前女友基隆的住處，抱住她並拿走她的手機，不讓她報警。基隆地方法院審理後，分依傷害罪判刑4月、強制罪判刑2月，應執行5月徒刑，可易科罰金，全案可上訴。

判決指出，去年2月21日中午林男和女友在租屋處，因為感情糾紛發生口角。林男動手毆打女友，造成她臉部挫傷、右眼挫傷、結膜下出血、右上肢挫傷、左膝挫傷、左手挫傷和右大腿挫傷，女友到醫院驗傷並提告。

去年3月7日上午，林男到女友在基隆市信義區的住處，按電鈴後5至10分鐘進入屋內，兩人又發生衝突。林男見女友想報警，用手環抱她再取走她的手機，女友也告他涉犯強制罪。

基隆地方法院法官審理時，林男坦承犯行，與女友指訴內容大致相符，並有監視器影像截圖、驗傷診斷書等事證，認定傷害、強制犯行。

法官指出，林男與女友有感情糾紛，不思理性溝通處理，竟使用暴力，造成女友身體多處受傷，危害非輕。兩人分手後，林男不思反省，調整自己的情緒與行為，又與前女友糾纏並發生衝突，妨害對方行動自由權利，行為可議。

法官說，林男雖坦承犯行，但並未取得前女友諒解，兼衡犯罪動機、手段、告訴人所受傷勢、權利被妨害程度，以及被告大學肄業、無業等情狀，判應執行5月徒刑，如易科罰金以1000元折算1日。