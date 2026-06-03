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非法清運廢棄物亂倒苗栗...包商一審遭判1年4月 二審獲緩刑4年

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

苗栗縣男子吳金城在2年前以7萬元代價，非法包攬新竹縣一處房屋的廢棄物清運工程，指示同夥羅男將廢棄家具、垃圾，載往苗栗縣土地隨意傾倒堆置，一審依違反廢清法，判刑1年4月，全案上訴二審後，駁回上訴，但考量吳男已將土地恢復原狀，宣告緩刑4年，期間須提供160小時義務勞務，接受法治教育，付保護管束。

判決指出，吳男與羅男都明知從事廢棄物清除、處理業務，依法必須向主管機關申請核發許可文件。然而，吳男在2024年10月5日，受不知情的陳姓女子委託，以7萬元的代價，承包清運新竹縣某房屋內的廢棄家具、油漆桶、廢塑膠、電線與生活垃圾等一般事業廢棄物。

吳男隨後指示羅男在同年月7日某時許，兩度駕駛車輛至上址載運廢棄物，前往苗栗縣某土地上違法傾倒堆置。羅男從中獲取2000元報酬。全案經警會同苗栗縣環保局至現場會勘後查獲，移送苗栗地檢署依法提起公訴。

苗栗地院審認，吳男、羅男基於單一犯意，在密切接近的時間內，反覆從事非法清除行為，侵害同一環境保護法益，應論以共同正犯。

法官審酌，吳男明知未領有廢棄物處理許可文件，卻為貪圖私利非法清運，影響當地環境並危害公共利益。惟考量其傾倒的並非有毒事業廢棄物，且僅清運2車次，危害程度相對較低，考量吳男犯後坦承犯行、尚未將土地回復原狀等態度，判1年4月。

全案上訴台中高分院後，近日審結，二審認定，認定原審量刑妥適，駁回上訴，但考量吳男已將土地恢復原狀等情狀，認為吳男經此偵審程序應知所警惕，無再犯之虞，依法宣告吳男緩刑4年。

另為確保吳男記取教訓，建立正確的環境保護與法治觀念，諭知吳男應向指定之政府機關、機構、社區或其他符合公益目的的團體，提供160小時義務勞務，接受法治教育課程4場次，於緩刑期間付保護管束，全案尚未確定。

苗栗縣吳姓男子涉違反廢清法，台中高分院近日審結，給予緩刑。圖／本報資料照
苗栗縣吳姓男子涉違反廢清法，台中高分院近日審結，給予緩刑。圖／本報資料照

苗栗 廢棄物

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