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導演汪怡昕砲轟空軍退將對不起國家 挨告妨害名譽 檢方處分不起訴

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

導演汪怡昕曾砲轟空軍退役中將張延廷等6人，常上政論節目大談軍事知識，但由於言行總是偏頗，對不起同袍兄弟，砲轟張男等人忘了自己曾發誓效忠國家，轉而為敵張目的，就是垃圾，遭控妨害名譽；台北地檢署認為，汪男言論屬政治性範疇，若僅因冒犯言詞以刑法追訴，等於壓抑言論自由，且汪男言論非以侵害他人名譽為唯一目的，因此處分不起訴。

據調查，張延廷曾在新聞媒體上針對無人機的軍事議題發表「中國無人機領先美國10年」等評論，汪怡昕獲悉後，在臉書發文表示，幾乎每個常態性的退軍名嘴都有的毛病，就是撈過界，大言不慚地大談自己軍種專業外的軍事知識，陸軍大談海空軍，空軍大談陸海軍，海軍大談陸空軍，更好笑的是政戰的大談陸海空軍。

汪怡昕指出，有些人為了賺通告費，離譜到連製作單位給的稿背錯都不知道，還有什麼都不懂的低階退軍，大談從沒參與過的高層決策內幕，說得像自己就在現場一樣，事後被真正親歷者打臉。

汪怡昕砲轟，怎麼換飯吃都行，但忘了自己曾為軍人發誓效忠國家，轉而為敵張目的，就是垃圾。這種人對不起的不止是國家，真正對不起的是，大部份勤勤懇懇忠於國家義務的軍人同袍弟兄。

張延廷認為汪怡昕言論已貶抑其人格，提告妨害名譽。檢方認為，張延廷過往擔任國軍重要公職，是軍政領域公眾人物，對他人就該領域意見表達，應有更高忍受範圍，而汪男的言論屬政治性範，且非以侵害他人名譽為唯一目的，若僅因相關言論造成他人不悅，就以妨害名譽約束，恐導致寒蟬效應，進而影響民主政治，審酌言論自由與名譽權衝突的最適調和，認為汪男無公然侮辱罪責。

導演汪怡昕在臉書砲轟空軍退役中將張延廷是垃圾，獲檢方處分不起訴。圖／翻攝臉書
導演汪怡昕在臉書砲轟空軍退役中將張延廷是垃圾，獲檢方處分不起訴。圖／翻攝臉書

空軍 張延廷 軍人

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