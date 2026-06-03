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獨／東港安泰醫院大火奪9命 屏檢重啟偵辦後起訴蘇清泉等4人

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

屏東東港安泰醫院2024年10月大火釀9死，燒出醫院多處違建、申報不實，屏東地檢署依過失致死等罪嫌偵辦醫院創辦人、立委蘇清泉等人，2025年8月屏東地檢署緩起訴處分，高檢署高雄分署審查認為不妥，去年10月撤銷緩起訴發回屏檢重啟偵辦。屏檢歷時約8個多月偵辦，2日偵結公告，依違反建築法、過失致死等罪嫌起訴蘇清泉、蘇的胞兄蘇威菘、水電設備士鄭男、安檢師郭男共4人。

2024年10月3日東港安泰醫院大火9死，檢方查出，東港安泰大火起火點動力中心，違建率高達3300%，全院違建率達47.2%。

屏東地檢署當時歷時10個多月偵辦，2025年8月對蘇清泉、蘇清泉胞兄蘇威菘擔任醫院總務、水電設備士鄭男、安檢師郭男，考量坦承犯行，偵查中與全部死者家屬達成和解等，4人緩起訴處分。

高檢署高雄分署審查後認為不妥，2025年10月撤銷緩起訴處分發回屏東地檢署續查，屏東地檢署重啟偵辦後，歷時約8個多月，2日偵結公告，蘇清泉、蘇清泉胞兄蘇威菘、水電設備士鄭男、安檢師郭男，違反建築法、過失致死、偽造文書等罪嫌起訴。

東港安泰醫院創辦人蘇清泉，也是國民黨不分區立委，也是藍營屏東縣長參選人，蘇清泉2026將第三度挑戰參選屏東縣長，此案之後進入司法審理程序，恐成為選戰期間受矚目攻防焦點。

屏東東港安泰醫院在2024年10月發生大火釀9死，燒出醫院多處違建、申報不實，當天遇到山陀兒颱風來襲，風雨交加。圖／報系資料照
屏東東港安泰醫院在2024年10月發生大火釀9死，燒出醫院多處違建、申報不實，當天遇到山陀兒颱風來襲，風雨交加。圖／報系資料照

屏東東港安泰醫院在2024年10月發生大火釀9死，燒出醫院多處違建、申報不實，縣府在去年一月執行違建強制拆除。圖／報系資料照
屏東東港安泰醫院在2024年10月發生大火釀9死，燒出醫院多處違建、申報不實，縣府在去年一月執行違建強制拆除。圖／報系資料照

東港安泰醫院大火釀9死，屏東地檢署重啟偵辦後，將醫院創辦人、立委蘇清泉依違反建築法起訴。記者劉學聖／攝影
東港安泰醫院大火釀9死，屏東地檢署重啟偵辦後，將醫院創辦人、立委蘇清泉依違反建築法起訴。記者劉學聖／攝影

蘇清泉 東港 高雄 醫院 火災

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