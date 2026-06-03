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轉帳竟成跟騷管道！恐怖情人瘋狂轉帳99次備註留言情勒 地院判拘役50日

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義一名姚姓男子因不甘分手，密集發送海量郵件外，竟將銀行轉帳留言功能歪用為跟騷管道，在短短數月內瘋狂轉帳1元、59元、100元到上萬元不等高達99次，透過備註留言騷擾對方，逼得女方崩潰報警。嘉義地方法院日前審結，依違反跟蹤騷擾防制法判處姚男拘役50日。可上訴。

一般銀行轉帳備註的主要作用，係方便收款人核對帳款、作為日後財務佐證，並輔助銀行進行防洗錢與交易查核，且留言最多只有10幾字，姚男卻將其用來發洩個人情緒，行為實在少見。

判決指出，姚男與告訴人原係男女朋友，2人於2024年7月中旬分手。姚男因欲挽回感情，竟違背女方意願，展開長達數月的跟蹤騷擾。姚男除了密集發送通訊軟體與大量電子郵件外，更利用行動郵局轉帳功能，展開「微額款項、巨量留言」的騷擾攻勢。

姚男在每次轉帳的備註欄位中，塞滿「能買你時間嗎」、「拜託你理我」、「你知道這樣會使我越來越極端對吧」等充滿情緒拉扯的字眼，企圖強迫已將其封鎖的告訴人觀看訊息。

除了虛擬世界的通訊騷擾，姚男更將騷擾行為延伸至實體生活。2024年10月間，他前往女方位於嘉義縣民雄鄉的租屋處外守候，甚至以身體強行阻攔欲外出的女方。女方脫身後，姚男轉而攔下其室友，不斷逼問女方行蹤，並尾隨女方至附近超商強塞紙條。數日後，姚男再度前往該處，用膠帶將裝有1萬元現金、寫著交易餘額的直式信封，死死黏貼在女方停放的腳踏車車頭上。

女方因長期遭受精神壓力與監控，心生莫大恐懼，日常生活與社交活動遭受嚴重影響，憤而報警處理。

法院審理，姚男因無法放下情感，不知自我克制情緒，亦未能理性尊重他人，其自我控制能力甚差，致使告訴人承受巨大心理壓力與精神痛苦。審酌被告坦承客觀犯行，且前無任何犯罪紀錄，雖有意與告訴人調解，但告訴人並未回復，在尊重告訴人意願下未予安排調解，最終依跟蹤騷擾罪量處拘役50日，如易科罰金，以1千元折算1日。

姚男瘋狂轉帳99次只為備註留言情勒，嘉義地院依跟騷罪判拘役50日。圖／本報資料照片
姚男瘋狂轉帳99次只為備註留言情勒，嘉義地院依跟騷罪判拘役50日。圖／本報資料照片

嘉義

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