憂獨居長者安危能否「破門」？律師：應視急迫程度且由警消主導

我國65歲以上長者逾450萬人，內政部統計，近4成為一人戶或老老相顧，一旦在屋內生病或突發意外，外界難以及時搶救，是否「破門」查看成為兩難；法界人士指出，刑法「侵入住居」的犯罪構成要件為「無故」，如果確實有正當理由並非無故，就可避免刑民事責任。

曾任檢察官的律師歐蕙甄指出，刑法及民法都有「緊急避難」的規定，可阻卻違法事由、不負損害賠償責任，但必須存在急迫危險如呼救聲、瓦斯味、腐敗異味、長期失聯且高度異常；在沒有替代手段（必要性）、法益權衡符合比例原則（確有人命之虞）的情況，才能主張緊急避難。

歐指出，破門前必須先聯絡本人或家屬、調閱監視器；觀察有無異常訊號，是否有異味、漏水、郵件堆積、屋內燈長亮卻無回應？詢問鄰居最後何時看到人、是否曾聽到異常聲響；以及是否有再不處理會立即危害生命的急迫性，每個個案都會有不同的情況。

她建議，破門前要先留下完整聯絡紀錄，例如電話、LINE、簡訊，再報警備案，破門過程務必由警方或消防主導，並詳實記錄「急迫危險事由」等各種異常情況，過程要拍照錄影，比較能避免後續衍生的糾紛。

高雄市鳳山區一處30多年社區大樓，住戶以高齡者居多，曾有住戶久未現身，被發現時已在家離世；上月中該社區管理員3天沒見到某住戶，電話又聯繫不上，急著通報管委會，找來警方、里長協同請鎖匠開門，才發現是出國散心，虛驚一場。事後住戶不滿一度喊告，經溝通糾紛才落幕。

曾任檢察官、法官的律師呂俊杰指出，管委會擔心住戶有生命身體的危險情況，破壞門鎖進入，依刑法「緊急避難」規定，可能阻卻違法；但客觀上住戶不在家，根本不具有危難情況，因行為人主觀上是出於避難意思，法律上稱之為容許性構成要件錯誤。

呂表示，主委等人不構成故意犯罪，可探討是否構成過失，破壞門鎖的毀損罪跟侵入住宅罪，不處罰過失，不構成刑事犯罪；若經審查有過失，民事侵權行為過失成立即須賠償，如破鎖而入，破壞物品有財產損害賠償責任，入內若看到私密事物，可能侵害隱私，構成慰撫金賠償。

曾任新北地檢署主任檢察官、法務部檢察司調辦事主任檢察官的律師連思藩則認為，高雄一家三口並非獨居，也不是老老互相照顧，而是有長者跟中生代；管委會有監視器及住戶的電話，主委等人沒有詳查確認，就報警破門而入，他認為關鍵會是警察的證詞。

主委等人如何說服警察陪同、警察為什麼願意配合，本案檢察官會比對相關人等證詞，還原現場，釐清事實；如住戶稱曾接到管理員電話，已說明人在機場，這部分可以調閱通聯查證。若沒有足夠的理由證明並非「無故」，恐涉犯侵入住居、毀損等罪嫌，若有物品被拿走，更涉及竊盜罪等刑民事責任。

連說明，「侵入住居」的構成要件為「無故」，只要是有正當理由，如真的是為了救援獨居長者，而且確認對方在屋內，經叫門無人應答，因而破門查看，一般檢察官都不會起訴；若民眾擔心有住戶發生危險，最佳的方式是通報警察或消防等公家單位來判斷處理，而不宜自行破門。