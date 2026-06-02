民法預告「刪除兄弟姊妹特留分」 法務部：尊重遺囑自由

就社會關注民法「特留分」規定，法務部委請學者完成民法繼承編研究案，蒐集日、德、韓及瑞士等國家立法例，再邀集學者專家及機關代表召開7次研修會議，已擬具民法繼承編部分條文修正草案，今預告修正案刪除「兄弟姊妹特留分」。

法務部表示，草案刪除「兄弟姊妹特留分」規定，並為避免僅刪除「兄弟姊妹特留分」而造成個案適用結果的不公平，修正現行遺產酌給規定，並增訂具有促進繼承人間實質公平之貢獻分制度，草案共計5條，修正重點如下：

一、 為符合現代家庭生活形態，並尊重遺囑自由，刪除「兄弟姊妹特留分」規定。（修正條文第1223條）

二、 為使受被繼承人生前繼續扶養之兄弟姊妹，因被繼承人死亡而生活陷於困難，且依遺囑未自遺產有所得或所得顯不相當者，得請求酌給遺產，修正得請求酌給遺產之請求權人；並修正請求酌給遺產之程序，及增訂法院裁判之衡酌因素暨時效規定。(修正條文第1149條)

三、 增訂繼承人特別貢獻規定，就其對於被繼承人之特別貢獻給予合理之評價，不僅可增加照顧高齡者之誘因，亦可兼顧各繼承人間之公平，明定繼承人中有對於被繼承人之事業提供勞務或為財產上給付、對於被繼承人為療養看護，或依其他方法就被繼承人財產之維持或增加為特別之貢獻者，該特別貢獻之價額，應於遺產分割時，加入該繼承人之應繼分中。（修正條文第1173條之1）

四、 為促進遺產儘速分割，以利經濟發展及財產運用，並降低對司法實務之衝擊，增訂歸扣及特別貢獻規定之適用期限；並一併修正遺囑禁止遺產分割期間為5年。（修正條文第1173條之2、第1165條）

法務部表示，盼能透過推動草案立法達成「尊重遺囑自由」、「促進實質公平」、「保障弱勢手足」目標，使繼承法制切合現代社會實際需求。