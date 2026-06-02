毒駕撞死等紅燈騎士審理期間又毒駕 新竹男判刑8年

新竹張男有酒駕前科，還無照且吸毒後開車，撞死停等紅燈機車騎士；審理期間又再度毒駕，遭法院通緝後到案，新竹地院依不能安全駕駛動力交通工具致人於死罪，判刑8年。

新竹地方法院5月29日判決書指出，無駕照的張男曾因酒駕被判刑，在民國113年8月間施用毒品甲基安非他命後，無照駕車行經新竹縣竹北市光明六路，先後擦撞2輛車後，還撞擊前方路口停等紅燈的機車。

黃姓機車騎士被撞、彈飛倒地傷重，經急救無效死亡，警方採集張男尿液送驗後，結果呈安非他命、甲基安非他命陽性反應。

檢察官表示，張男曾因酒駕遭判刑，且有多次施用毒品及無照駕駛紀錄，竟未心生警惕改過，仍施用毒品後無照駕駛上路，造成黃姓騎士死亡。

法官審酌，張男陸續犯有施用毒品、贓物、竊盜及詐欺等，素行不佳，犯後於審理期間竟又施用毒品駕駛車輛，經通緝才到案，依不能安全駕駛動力交通工具因而致人於死罪，判處有期徒刑8年。可上訴。