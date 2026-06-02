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司法院人事異動！鄭純惠確定接任智慧法院院長 劉方慈執掌金門高分院

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

司法院今開人事審議委員會，決議由最高法院法官、大法官前被提名人鄭純惠接任智慧財產及商業法院院長一職；金門高分院院長則由最高法院調辦事法官劉方慈接掌。

另外，司法院人審會也決議苗栗地方法院院長黃潔茹接任桃園地方法院院長；連江地方法院院長游文科接任苗栗地方法院院長；台中高分院法官李進清為南投地方法院院長；台灣高等法院法官范明達為福建連江地方法院院長。

人事異動還包括最高法院法官林恆吉調派為最高法院庭長，原金門高分院院長邱志平、智慧法院院長陳駿璧為懲戒法院法官。最高法院調辦事法官高玉舜、蔡廣昇、吳冠霆為最高法院法官；最高行政法院調辦事法官林欣蓉、台北高等行政法院庭長洪慕芳、法官侯志融為最高行政法院法官。

司法院人審會決議高院庭長林翠華、吳淑惠、法官沈佳宜、紀文惠、陳蒨儀、吳麗英、黎惠萍、楊志雄、雷淑雯、王耀興、台中高分院法官柯志民、台南高分院法官李秋瑩、高雄高分院法官林家聖、智慧法院法官蔡惠如等14人調派最高法院辦理審判事務。桃園地院院長黃莉雲為高院法官，並調派最高法院辦理審判事務；北高行法官林家賢調派最高行政法院辦理審判事務。

司法院指出，最高法院調辦事法官陳如玲、王怡雯、管靜怡、林怡秀、張永宏、何俏美、蔡孟珊等7人為高院法官兼庭長；最高法院辦理審判事務法官林慧貞、南投地院長王邁揚等2人為台中高分院庭長。

另外，最高行辦理審判事務法官李君豪、陳文燦等2人為北高行法官兼庭長；最高法院辦理審判事務法官藍雅清為高院法官。

最高法院法官鄭純惠。圖／聯合報系資料照片
最高法院法官鄭純惠。圖／聯合報系資料照片

司法院 苗栗 南投

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