司法院人事異動！鄭純惠確定接任智慧法院院長 劉方慈執掌金門高分院

新北市警三重分局警員黃瑋震前年凌晨巡邏，被吸食「喪屍煙彈」毒駕的男子黃國維撞死，留下愛妻及幼子，一審國民法官庭判18年6月徒刑，二審已有重複評價的疏失，撤銷發回更審，檢方不服提上訴，最高法院再撤銷判決發回。台灣高等法院更一審今開庭，黃瑋震遺孀控訴黃國維民事案件拒絕出庭，並由告訴代理人向法官表示，希望能重判黃20年徒刑。

2026-06-02 17:31