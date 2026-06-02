毒駕撞死三重警員...遺孀控訴他拒絕出庭談賠償 希望法院重判20年徒刑

新北市警三重分局警員黃瑋震前年凌晨巡邏，被吸食「喪屍煙彈」毒駕的男子黃國維撞死，留下愛妻及幼子，一審國民法官庭判18年6月徒刑，二審已有重複評價的疏失，撤銷發回更審，檢方不服提上訴，最高法院再撤銷判決發回。台灣高等法院更一審今開庭，黃瑋震遺孀控訴黃國維民事案件拒絕出庭，並由告訴代理人向法官表示，希望能重判黃20年徒刑。

黃國維羈押期限將於7月1日屆滿，法官今一併開訊問庭，黃國維對於羈押與否沒有意見，並表示身體狀況「ok」；檢察官認為黃國維涉犯重罪也被判處重刑，先前曾有通緝到案，認為有逃亡之虞，建請繼續羈押。

告訴代理人則表示，黃國維曾有多次不遵守法律的狀況，並無肯認自己做錯事，更不清楚他毒品戒斷狀況，如今社會毒品氾濫、毒駕情況嚴重，若讓黃交保，他有高度可能在接觸毒品，黃不只有逃亡之虞，也有再犯之虞，認為有延押必要。

告訴代理人表示，黃國維民事案件也都沒有處理；黃國維指出，他有收到傳票，律師也反駁稱民事案件是原告要聲請提解人犯到庭。此時，遺孀出聲「我有」，表示她已經到民事庭開過2、3次，黃都沒有到庭，「是他自己選擇不到庭」。

法官問及民事部分有無處理，黃國維則說「我有跟我家人討論」。法官表示，時間都那麼久了，該討論早就要討論了，「提你出來沒辦法解決也沒有用啊」。庭末，法官表示會再去了解狀況，並諭知8月20日再開庭行審理程序。

黃國維有槍砲彈藥刀械管制條例前科，是警方列管的治安顧慮人口。2024年7月13日凌晨，黃吸食K他命、喪屍煙彈及安非他命後開車上路，沿途不斷飆車、左右偏離車道、違規左轉、闖紅燈，行經三重正義北路、龍門路口時，撞上巡邏、停等紅燈的警車及白牌計程車，警車被巨大撞擊力衝擊，撞進對向騎樓內，波及路邊19輛機車，車頭全毀，車內的黃瑋震送醫不治。

一審新北地院國民法官庭認為，黃國維有多次交通違規紀錄，素行不佳，他吸毒後駕車，罔顧用路人安全，讓黃瑋震無端死亡、周姓警員與彭姓司機受傷，從重依無照駕車以他法致生往來危險因而致人於死罪判處18年6月徒刑，並沒收車輛。

檢方和黃國維皆針對量刑上訴，高院二審認為，一審審判長未向國民法官說明涉犯法條，且有重複評價的疏失，撤銷判決發回新北地院更審。本案也是高院第一件撤銷、發回地方法院更審的案子。

不過，檢方不服二審判決提起上訴，最高法院認為，縱使一審審判長沒有曉諭確認或重新整理爭點而有程序瑕疵，但檢辯經實質辯論攻防，似乎對被告行使防禦權沒有影響，也沒有裁判突襲問題，二審未整體觀察訴訟程序進行，就認定違誤明顯重大，逕將國民法官參與的判決撤銷發回更審，有理由不備及適用法則未當之處。

最高法院指出，二審認為一審判決就單一過失致死行為重複評價、過度處罰，卻沒有說明二審仍具事實審功能，為何無從自為判決，而有發回一審法院的必要，也有理由欠備及適用法則未當的違失。

高院更一審今開庭，黃國維與律師主張，一審判決量刑過重，且有重複評價的違誤，另黃也是用自首規定，應予以減刑。檢察官和告訴代理人則認為，黃的犯行構成無照以他法致生往來危險罪，且依最高法院過往判決也肯認可用道交條例加重。

法官問及刑度意見，黃瑋震遺孀透過告訴代理人表示，希望可以判處法定刑最高上限，也就是20年，或是至少維持一審判決18年6月徒刑。檢察官則表示，應依累犯規定加重其刑，但黃國維律師則認為，黃的前科與本案罪質與法亦不同，不構成累犯規定。

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