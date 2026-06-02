傷害致死案被告開庭前送急診 法官取消庭期擇期審理

台北地院今天開庭審理周姓工人涉推倒黃姓義交傷害致死案。開庭前，周男律師向法官表示，周男突心臟衰竭、肺水腫送醫急診，無法出庭；法官確認屬實後，諭知庭期取消、擇期審理。

根據新北地方法院民事判決，黃男家屬提告主張，民國111年11月11日下午3時許，周男與黃男於北市興隆路一段一處路口因施工位置發生口角，周男大力推倒黃男，致黃男後腦大力撞擊地面失去意識，周男再拉起黃男甩向人行道，並拖行數十公尺後放下，造成黃男頭部重創昏迷，並於113年3月20日死亡。

根據民事判決，周男則否認有相關犯行，辯稱是黃男先要動手打他，他沒有以雙手大力推倒黃男，造成黃男後腦勺撞擊地面。

民事部分，新北地院於113年12月間，判決周男應賠償黃男家屬新台幣共210萬元；刑事部分，全案經台北地檢署偵結起訴，由台北地方法院國民法官法庭審理。

北院今天開庭前，周男律師向法官表示，周男上午突然心臟衰竭、肺水腫送醫急診，不能出庭。法官向醫院查證後表示，在徵詢國民法官意見後，因周男有正當理由無法出庭，庭期取消，未來將視周男治療狀況，再行安排庭期處理；周男辯護人庭後表示，周男目前仍呼吸不順、講話速度慢。

北院今天也發布公告，113年度國審訴字第3號周姓被告傷害致死案件，原定於今天至5日、8日及9日進行審理，被告因病無法到庭進行審理，原訂庭期取消，並取消旁聽證核發事宜。