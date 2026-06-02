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誆「粒線體活化可治帕金森」吸金82萬 桃園保健食品公司負責人遭訴

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

經營保健食品的黃姓男子，涉嫌將未取得健康食品許可產品，包裝成可活化粒線體，有改善帕金森氏症等功效，並透過多層次傳銷向民眾推銷，造成1名罹患帕金森氏症消費者誤信，兩年花82萬8800元購入，桃園地檢署依違反健康食品管理法起訴黃男及全球威粒國際公司。

起訴指出，51歲黃姓男子為全球威粒股份有限公司負責人，明知健康食品若宣稱具有特定保健功效，必須依法取得健康食品許可證，但仍自2021年5月起委託製造「粒飲」、「粒凍」、「粒寶」等產品，並透過網路、電視節目、新聞媒體、YouTube及印刷品等管道大肆宣傳。

檢方調查，黃男在廣告中宣稱產品具有「活化細胞粒線體」、「含有粒線體活化因子」、「修補受損粒線體」、「提升粒線體活化功能」、「建立防護牆」、「增強防護力」、「調節賀爾蒙」、「減緩老化」、「提升肌耐力與抗疲勞」、「降低發炎反應」及「促進幹細胞增生」等功效，藉此吸引消費者購買。

其中一名罹患帕金森氏症溫姓婦人，經業務人員及傳銷體系成員推銷時，被告知「這是非典型帕金森，沒有藥醫，只能從細胞健康著手」、「粒線體可治療巴金森」、「吃這個產品能改善，好一半以上」等內容，因而誤信產品具有治療及改善疾病效果。她自2021年至2023年間陸續購買相關產品，累計支付82萬8800元，因無療效報警。

偵查時，檢方一度追查是否涉及加重詐欺罪嫌，認為雖有業務人員對溫婦作出相關醫療效果宣稱，但難以證明黃姓負責人確實知悉溫婦病情，或與業務人員間具有詐欺犯意聯絡，因此詐欺部分未另行起訴。

但檢方認定黃男明知產品未依法取得健康食品許可，仍以廣告方式宣稱具有特定保健功效，已違反健康食品管理法第6條規定，涉犯同法第21條第1項、第2項罪嫌；另因黃男身為公司代表人執行業務犯罪，依法對全球威粒國際股份有限公司併科罰金。

經營保健食品公司的黃姓男子，涉嫌將未取得健康食品許可認證的產品，包裝成可活化粒線體，有改善帕金森氏症等功效，造成有名罹病的婦人２年投入近８３萬元，才知受騙。圖為健康食品示意圖／聯合報資料照片。
經營保健食品公司的黃姓男子，涉嫌將未取得健康食品許可認證的產品，包裝成可活化粒線體，有改善帕金森氏症等功效，造成有名罹病的婦人２年投入近８３萬元，才知受騙。圖為健康食品示意圖／聯合報資料照片。

保健食品 帕金森氏症 健康

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