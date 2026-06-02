法官助理上網發文控遭職場霸凌 士林地院：申訴後已具狀撤回

士林地方法院陳姓法官助理近日接連上網貼文控訴遭受職場霸凌，包含遭孤立冷暴力、不當檢查手機等，揚言「採取法律行動」，引發關注；士院今說明，接獲申訴後旋即開會處理並保全證據，該員後續具狀撤回申訴，法院仍依規定決議調整被申訴人辦公處所。

士林地院表示，陳女今年5月22日稱遭職場霸凌，向法院提出申訴，法院受理後於5月28日召開安全及衛生防護委員會處理，期間陳女請求法院調取監視器影像，法院也保全完畢。

陳女後續在委員會開會前具狀撤回申訴，委員會雖據以決定不受理，仍依公務人員執行職務安全及衛生防護辦法規定，決議由相關單位給予關懷，必要時調整其職場領域；法院原擬調整陳女辦公處所，但遭陳女拒絕，為避免再度發生衝突，再依相關決議，調整被申訴人的辦公處所。

陳女所指遭阻擋進入辦公室、刪除手機照片等，經查是陳女未經他人同意擅自拍照，因而引起他人要求陳女刪除檔案而發生爭執，經向主管反應並協調後，陳女同意自行刪除，並經主管確認。

另，法官助理工作分配及運用是依據法官助理遴用訓練業務管理及考核辦法規定，就法助工作表現不定時檢討調整；法院重視每位同仁工作環境，在資源、空間有限情況下盡量滿足每位同仁需求，陳女所提的糾紛，相關主管皆已介入協調處理。

事件源於，陳姓女子5月底開始在threads上發文，稱其在士林地方法院任職11年，近年卻遭職場霸凌。如在法院走廊上看見法助同事在講別人壞話，她拿手機拍照，卻遭對方以身體阻擋、不讓進入辦公室，隨後一名女庭長介入，還要求她解鎖手機，反覆檢查，逼迫刪除照片，侵犯她隱私權及尊嚴。

事後陳女向法院聲請保全法院走廊監視器畫面，但法官只准1樓範圍，未准3樓法助辦公室部分。

陳女指稱，法助同事搞小團體，常在背地裡議論他人，新冠肺炎期間，她曾和一名同事聊過自己家人不敢施打疫苗，後來父親過世，竟被傳成「因施打疫苗過世」，對於同事小團體「我不覺得她們有什麼事情不敢亂講的」。

貼文指出，隨事件延燒，單位主管（庭長）介入後，卻認為陳女情緒不穩，是影響辦公環境的主因；某次陳女參加教育訓練，想提出意見展開討論，卻被庭長擋下，說「如果開會提出來，難看的會是你」，後來聽其他法官說，發現此事是她後來被亂調動的原因，「懇請院長讓這位女庭長被拔官、懲處！」相關貼文引發民眾關注。