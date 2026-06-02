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憲兵上士凌晨酒醉站哨醉躺營區大門 廢弛衛哨職務罪緩起訴
憲兵指揮部新北市泰山區某營區一名田姓上士，今年1月5日凌晨不僅不假外出喝酒，直到凌晨5時許換哨前一刻才匆匆返營，最後因酒醉躺在營區大門正哨亭呼呼大睡。新北地檢署考量其無前科，事後深表悔悟，依陸海空軍刑法之廢弛衛哨職務罪罪予以緩起訴，另須支付國庫3萬元。
檢方查出，依照該營區原排定的兵力派遣表，田男應於1月5日上午5時30分至7時30分擔服正哨哨兵，不料田男竟於當日凌晨1時25分許，禁不住同袍邀約而不假外出，甚至喝到大醉方休。
經查，田男離營喝酒直到上哨前最後一刻，才在凌晨5時23分返回營區，以致接哨遲到，但他接哨後仍未清醒，於執行衛哨勤務期間因精神不濟，倒在營區大門正哨亭睡著，直到被營區黃姓同袍發現通報，經憲指部新北憲兵隊調閱相關監視器畫面確認後，將其移送法辦。
事後，田姓上士坦承犯行並寫下悔過書，檢方考量他沒有前科，僅因一時失慮而觸法，犯後深表悔悟，經此司法偵查程序後應有所警惕，且犯罪情節輕微，因此要求他寫下悔過書後予以緩起訴，期間為1年，並向國庫支付3萬元。
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