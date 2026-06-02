中州科大爆人口販運血汗學工案 二審改判前學務長3年6月

中州科技大學柴姓學務長、推廣教育中心藍姓女主任等人，為解決招生困難，赴烏干達以隱匿資訊的詐術，招募留學生來台，並將學生當作廉價勞工剝削，一審依違反人口販運法，重判柴男等人，全案上訴後，二審今審結，審酌柴男等人的參與程度、獲利情形，撤銷原判，改判柴男有期徒刑3年6月、藍女4年，全案除部分確定外，仍可上訴。

判決指出，柴男、藍女在2019年7月間遠赴烏干達舉辦招生說明會，兩人在會中刻意隱瞞留學生來台後需自行負擔生活費、可能從事勞力密集工作，以及若繳不出學費將遭依法退學等重要資訊，致使16名烏干達學生陷於錯誤，編織來台留學美夢。

留學生抵台後，面臨沉重的來台費用、學雜費及生活費壓力，處於難以求助的脆弱處境。柴男與藍女明知上情，從2020年2月起與經營企業社的陳姓男子合作，將學生派遣至數家工廠超時工作。

陳男依基本工資給付留學生並從中賺取工資差額，藍女則按月向每名學生抽取500元行政聯絡費，迫使學生犧牲求學時間，從事勞動與實質取得報酬顯不相當的工作。案經檢察官依法提起公訴。

彰化地院審認，柴男等人共同犯詐術勞動剝削罪，判處柴男5年6月、併科罰金50萬元、藍女5年、併科罰金70萬元、陳男2年併科罰金60萬元，另名林姓共犯判刑2年10月；負責催繳學費的教職員李女、鐘女則獲判無罪。

一審判決後，檢方與柴男等人均不服提起上訴。

台中高分院今審結宣判，認定柴男雖為主要謀劃者，但後續未積極介紹工作，也未從中獲利；藍女則為重要核心共犯且牟取私利，兩人行為嚴重影響我國國際聲譽，一審對於證據能力、犯罪所得的認定有誤，且無積極證據證明林男事先知情參與。

二審撤銷原判決，改判柴男有期徒刑3年6月、藍女4年、陳男1年6月，考量刑度已充分評價不法內涵，不予併科罰金；林男改判無罪；李女及鐘女維持無罪駁回檢方上訴。此案除陳男部分已確定外，其餘案件尚未確定。