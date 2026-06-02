聽新聞
0:00 / 0:00
名醫陳堯俐仲介器官移植遭廢止醫師執照 中山醫：任職他院時發生
台灣醫界爆出器官移植仲介重大案件，台灣換肝名醫、中山醫學大學附設醫院副院長陳堯俐因多次仲介國內病患赴中國大陸接受器官移植，違反「人體器官移植條例」及醫學倫理規範，在經法院判決確定及醫師懲戒程序後，已遭廢止醫師執照。
對此，中山附醫今發出聲明表示：
1.陳堯俐教授於彰化基督教醫院任職期間發生案件，本院非司法單位也非主管機關故無管轄權，對案情一無所悉，無法評論。
2.為配合司法調查，陳堯俐教授自113年12月起即已免兼副院長之行政職。
3.衛生福利部行政處分公函已送達陳堯俐教授本人，本院在獲悉該公函內容後，依本院主治醫師聘任規則及人事評議考核委員會決議，已停聘陳堯俐教授。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。