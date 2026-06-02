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名醫陳堯俐仲介器官移植遭廢止醫師執照 中山醫：任職他院時發生

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導

台灣醫界爆出器官移植仲介重大案件，台灣換肝名醫、中山醫學大學附設醫院副院長陳堯俐因多次仲介國內病患赴中國大陸接受器官移植，違反「人體器官移植條例」及醫學倫理規範，在經法院判決確定及醫師懲戒程序後，已遭廢止醫師執照。

對此，中山附醫今發出聲明表示：

1.陳堯俐教授於彰化基督教醫院任職期間發生案件，本院非司法單位也非主管機關故無管轄權，對案情一無所悉，無法評論。

2.為配合司法調查，陳堯俐教授自113年12月起即已免兼副院長之行政職。

3.衛生福利部行政處分公函已送達陳堯俐教授本人，本院在獲悉該公函內容後，依本院主治醫師聘任規則及人事評議考核委員會決議，已停聘陳堯俐教授。

換肝名醫陳堯俐。本報資料照
換肝名醫陳堯俐。本報資料照

醫師 中國大陸 器官移植

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