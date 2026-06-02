律師劉韋廷接名門遺產案...偽造不實文書有罪定讞 遭停止執行職務2月

律師劉韋廷12年前接辦洪火燭家族遺產糾紛案時，被控以內容不實的股東臨時會議事錄，向台北市商業處申請變更登記，不法行使股東權利犯偽造私文書罪，最高法院判有罪定讞。律師懲戒委員會認為劉韋廷違反律師倫理規範，決議劉停止執行職務2月。

另外，劉韋廷的受雇律師王奕仁則記申誡處分。

劉韋廷2014年受託處理台北市已故世都公司負責人洪火鐲家族的「世都大樓」的產權案，他代表其中2名繼承人洪祺禎、洪祺祓召開臨時股東會，被控不法行使股東權利犯偽造文書罪，檢方偵查處分不起訴確定。洪火鐲的兒子洪祺祥聲請交付審判獲准，洪也向台北地檢署提告，檢察官偵查後追加起訴。

一、二審劉韋庭被判5月得易科罰金之刑，最高法院撤銷一、二審判決；北院更一審認為股東臨時會的記載等方式，未冒用他人名義填載，反而促使民事法院能清楚採認及進行法律評價，依事證不能證明劉韋廷犯罪，改判無罪。

檢察官上訴，高院認為劉韋廷身為律師，不僅未加思索、互相討論，還全然未回應、置之不理，證明被告明知行使股權須得全體共同共有人同意，在未得洪祺祥、洪祺福同意下，卻仍如此，犯行使業務上登載不實文書罪。

高院指出，劉韋廷的律師事務所網頁資料在專長領域寫「公司股權爭奪」，在洪祺祥、洪祺福表達反對後，如果無視異議仍執意進行，不合業務正當行為，判劉拘役50日，得易科罰金，也因劉沒有前科，而給予緩刑以啟自新，並提供160小時義務勞務。最高法院認為判決沒有違背法令之處，去年駁回上訴而確定。