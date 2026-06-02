百億「拿督」涉洗錢594億 每周4天派出所報到...法院准他延至晚上11點

有馬來西亞「拿都」頭銜、外號「百億總裁」新力旺控股集團總裁莊周文，被控經營「GPK線上博奕平台」牟利達594億元；台中地院2021年裁定他3億元交保，命每天赴派出所報到，後逐漸放寬頻率、時間；莊近期以陪伴年邁父親聲請變更，中院裁准他原每周一、三、五、日下午6點前報到，延長至晚間11點前，可抗告。

莊周文聲請指出，依中院裁定他自2023年2月1日起，每周一、三、五、日下午6點前到派出所報到，因醫師建議他父親病情需有親人長期陪伴在側、協助回診，但爸爸住在屏東，他需定期長程往返，且本案證據調查僅剩部分函查勘驗，證人已訊問完畢，幾已無其他應調查事項。

莊表示，他家人都在國內，交保金達3億元，並無棄保潛逃可能，自己從台中回屏東老家至少需4小時，若要配合在晚上6點前赴派出所，形同中午就得從屏東啟程，請求變更改每周一、三、五晚間11點前，或每周一、三、五、日晚上11點前報到。

台中地院查，莊2021年以3億元交保後，原命他每天中午12點前赴派出所報到，2022年改每日下午6點前報到，後再改每周一、三、五、日下午6點前報到。

中院認為，莊嫌疑重大、被通緝才到案，有相當資歷、社會經濟地會，在國外資產頗豐，與外國政府建立相當綿密的人力網絡關係，顯有在海外生活能力，有逃亡高度可能，必須維持一定報到頻率。

中院再徵詢檢察官意見，並就莊居住遷徙自由權衡後，准許他將定期報到時間，改為每周一、三、五、日晚上11點前，以維權益。