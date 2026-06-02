國民法官審推倒義交傷害致死案 工人忽心臟衰竭庭期取消

業工男子周志銘與義勇交通警察黃運琨發生爭執，將黃推倒在地，黃受傷判定為植物人，周先依重傷害罪起訴，黃後來死亡，全案採國民法官程序；台北地院今開庭，周的律師表示周突然心臟衰竭、肺水腫送醫急診不能出庭，法官諭知庭期取消。

法官向醫院查證後表示，在徵詢國民法官意見後，因周有正當理由無法出庭，庭期取消，未來將視周治療狀況，再行安排庭期處理；周的辯護人庭後表示，周目前仍呼吸不順、講話速度慢。

44歲男子周志銘2022年11月11日15時18分在台北市文山區興隆路施工，與黃運琨就施工位置的移動發生爭執，周以雙手推黃致黃倒地，黃的頭部後方撞擊地面失去意識。

周志銘見狀先向路人表示不用呼叫救護車，說「他沒事」，再向黃稱「你不要裝了」，以手背拍打黃的臉頰3下，再單手拉起黃胸前的衣服將黃甩向路邊。

周對黃施暴時，王姓、范姓路人目擊報警，黃後來由救護車搭載至芳醫院搶救，診斷為創傷性硬腦膜下出血、顱骨閉鎖性骨折、右側硬腦膜上出血、右側硬腦膜下出血、右側蜘蛛網膜下出血、右側腦出血、右額骨折、雙側頂骨骨折、左上臂頓挫傷等。

黃運琨當時的昏迷指數是6分，需靠氣切、氧氣管、鼻胃管、導尿管生活，已無法自理，呼吸衰竭還需長期使用呼吸器維生，呈現失能狀態，黃的妻子蔡美香向警方提告偵辦，檢方起訴周。

黃運琨遇害後，2023年3月24日判定為植物人，2024年3月20日2時40分，經「双慈」護理之家發現已經呼吸衰竭死亡，黃的兒子黃俊寧於是再對周志銘提告傷害致死罪，法院併案審理，全案裁定改行國民法官審理程序。