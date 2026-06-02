毒駕撞死騎士 審理期間又毒駕 家屬怒批毫無悔意 新竹男判8年

新竹張姓男子曾有酒駕前科，去年8月無照駕車且毒駕上路，撞死前面等紅燈的黃姓機車騎士。張男在審理期間，又再度因毒駕遭警方查獲，經法院通緝才到案。被害人家屬與檢察官都認為他毫無悔意，建請從重量刑，新竹地院依毒駕致罪判有期徒刑8年。

判決指出，張男過去曾因公共危險案件遭判刑，卻未記取教訓。2024年8月22日在住處施用第二級毒品甲基安非他命後，25日上午7點許，無照駕駛自小客車上路。他開車行經竹北市光明六路與縣政五街口時，煞車停反誤踩油門繼續往前加速，撞擊前方路口停等紅燈的黃男機車。黃男遭猛烈撞擊後彈飛倒地，因顱內出血導致神經性休克，經急救無效死亡。警方採集張男尿液送驗後，結果呈安非他命、甲基安非他命陽性反應。

家屬的律師於審理時表示：被告至今都沒有賠償，且名下沒有財產，長期處於就業不穩定的情況，未來賠償家屬可能性極低。又被告吸毒的前科過程非常長，本案發生前後，被告有多次無照駕駛肇事的情況，可見其吸毒後不斷反覆駕車，犯後無自省，可預期其出獄後，無法取得駕照的狀況下，仍會吸毒繼續駕車，請求從重量刑。

檢察官也指出，張男於2025年5月13日又再毒駕經警方查獲，顯見被告法敵對意識極為強烈，毫無自省悔悟之心，自有加重其刑予以延長矯正其惡性之必要，建請從重量刑等語。

法官審酌，本案審理期間張男一度未到庭遭法院發布通緝，且在案件審理期間又再度因毒駕遭警方查獲，顯示毫無警惕悔悟之心。法院另考量張男至今未賠償被害人家屬，也未獲得家屬諒解，衡量其犯罪情節、前科紀錄及犯後態度後，最後依不能安全駕駛動力交通工具因而致人於死罪重判有期徒刑8年。

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