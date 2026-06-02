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全國技能競賽34人食物中毒！驗出沙門氏桿菌 便當店老闆有罪定讞

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

新北市汐止區正福隆便當白雲市場創始店6年前製作75份便當，供應「第50屆全國技能競賽活動」師生食用，卻有34人出現食物中毒症狀，一審依過失犯違反食品衛生管理規定致危害人體健康罪，判林姓負責人4月得易科罰金之刑，案件上訴，台灣高等法院駁回上訴，維持一審判決，全案定讞。

林2020年9月20日中午以前，製作勞動部勞動力發展署舉辦「全國技能競賽活動」所訂購的75份便當，內容物包括白飯、三層肉、瘦肉片、香腸、雞卷、滷蛋、四角形滷豆干、高麗菜、醃漬蘿蔔干、酸菜，供應現場師生、活動人員食用。

未料，34人出現發燒、嘔吐、腹瀉等食物中毒症狀，送醫診斷為急性腸胃炎、大腸炎等，採檢糞便發現「沙門氏桿菌」陽性反應，醫院依傳染病個案通報，新北市衛生局前往抽驗、稽查。檢方偵結依過失傷害、違反食安法等罪起訴林。

林否認犯行，供稱便當都是當天採購、備料的熟食，且活動現場有一半以上食用者未見不適，此外當日也對外零售超過100份菜色相同的便當，卻無任何消費者前來反應，可見食材並無問題。34人雖出現食物中毒症狀，但除了便當也有吃其他食品，便當也無留下樣本檢驗，食材也無保留，無證據證明便當含有沙門氏桿菌。

法院認為林所供應的便當，與34人食物中毒症狀有關聯性，且衛生局稽查也發現諸多缺失，一審審酌林罔顧消費者食品衛生安全，導致34人身受食物中毒之苦，危害多人身體健康，當中更不乏兒童、長者。

一審認為林在偵查時與大部分被害人達成和解，認定試圖彌補疏失，且有33人未提告追究責任，依法判林4月得易科罰金之刑。檢方和林均提上訴，高院認為一審判決並無不當，駁回上訴，全案定讞。

2020年間參加全國技能競賽的活動人員、師生，食用午餐便當，發生食物中毒症狀。圖為便當示意圖，與本案無關。圖／聯合報系資料照片
2020年間參加全國技能競賽的活動人員、師生，食用午餐便當，發生食物中毒症狀。圖為便當示意圖，與本案無關。圖／聯合報系資料照片

食物中毒 便當 福隆

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