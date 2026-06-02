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他酒駕罰單加房屋稅欠17萬餘元不繳 執行署將扣押5筆土地立即繳清

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

台南市32歲王姓男子2024年因第三度酒駕被裁罰14萬元，去年也積欠房屋稅與另2筆交通罰單，總計17萬餘元均拒不繳納；行政執行署台南分署去年扣押王的存款，僅扣得464元，近期準備再查封王名下5筆土地，王昨天立即到分署繳納全數欠款，分署也協助轉介酒癮治療。

32歲王姓男子2024年7月間騎乘機車行經台南市永康區龍國街與龍安街口，經轄區永康警分局員警攔查，發現他在十年內第3次以上酒駕，交通局裁罰14萬元；王另滯欠2025年度房屋稅1筆及2筆交通罰單，合計尚欠金額17萬954元。

台南分署表示，執行人員於去年8月間收案後，調查發現王有存款及龍崎區5筆持分土地可供執行，乃核發執行命令扣押王的存款，但僅扣得464元；另函請地政機關辦理查封登記，王才於昨天上午協同家屬到場將全部欠款繳清。

另外，王與家屬向執行人員說明有酒癮問題，執行人員告知可協助轉介酒癮治療，隨即協助王填寫酒癮治療相關資料。

分署指出，法務部行政執行署最近與台灣戒酒暨酒癮防治中心建立酒癮治療轉介管道，已函請各分署主動將酒防中心衛教文宣與聯絡方式提供給酒駕義務人及親屬，如果義務人有意願的話，各分署並可幫忙轉介至台灣戒酒暨酒癮防治中心，以期減少酒癮造成的傷害。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

32歲王姓男子積欠政府17萬餘元均拒不繳納，行政執行署台南分署近期準備再查封王名下5筆土地，王昨天立即到分署繳納全數欠款。記者袁志豪／翻攝
32歲王姓男子積欠政府17萬餘元均拒不繳納，行政執行署台南分署近期準備再查封王名下5筆土地，王昨天立即到分署繳納全數欠款。記者袁志豪／翻攝

酒駕 台南

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