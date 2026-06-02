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台南地院國民法官法庭審檢辯意見交流 檢視審判實務運作優化訴訟流程

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

為精進國民法官制度運作，提供審、檢、辯自我評估各種訴訟活動實施成效，台南地方法院昨天舉辦「國民法官法庭專業人士意見交流會」，審、檢、辯共同檢視審判實務運作，交換心得及意見，國民法官制度相較於傳統刑事訴訟，審、檢、辯促進訴訟協力角色更顯鮮明。

台南地院指出，本次交流會議選定113年度國審交訴字第3號案件，涂姓男子酒駕肇事致人於死經國民法官法庭判刑11年4月作為討論案例，由台南地檢署檢察官廖舒屏、張芳綾、江怡萱及台南律師公會律師伍安泰會同地院審判長陳欽賢、法官盧鳳田深度對談。

交流會議由陳欽賢主持，與會人員就協商會議與準備程序時間調配、證據調查關聯性及必要性議題加以討論；檢方認協商程序被告得不參與，或可節省勞費，辯護人則認正因協商程序被告不到場，反而無法確認當事人真意。

審、檢、辯三方並就證據應開放至何種程度，始不與卷證不併送之原則相互牴觸等交換意見；盧鳳田、伍安泰亦分別提出相關論點，並就討論議題延伸有關照片、影片檔重複、量刑前社會調查對國民法官決定刑度影響、同一證人或證物若同時涉及罪責認定及科刑時，應分別或一次性調查問題熱烈討論。

台南地院表示，交流會議歷時一百分鐘圓滿結束，使法庭活動者得在輕鬆氣氛下充分交換心得及意見，對於優化訴訟流程，實有莫大助益，期盼制度在各方意見回饋後能更臻完善、穩健前行。

台南地院「國民法官法庭專業人士意見交流會」由台南地檢署檢察官廖舒屏、張芳綾、江怡萱及台南律師公會律師伍安泰會同地院審判長陳欽賢、法官盧鳳田深度對談。圖／法院提供
台南地院「國民法官法庭專業人士意見交流會」由台南地檢署檢察官廖舒屏、張芳綾、江怡萱及台南律師公會律師伍安泰會同地院審判長陳欽賢、法官盧鳳田深度對談。圖／法院提供

台南地院「國民法官法庭專業人士意見交流會」由台南地檢署檢察官廖舒屏、張芳綾、江怡萱及台南律師公會律師伍安泰會同地院審判長陳欽賢、法官盧鳳田深度對談。圖／法院提供
台南地院「國民法官法庭專業人士意見交流會」由台南地檢署檢察官廖舒屏、張芳綾、江怡萱及台南律師公會律師伍安泰會同地院審判長陳欽賢、法官盧鳳田深度對談。圖／法院提供

台南 國民法官

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