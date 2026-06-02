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國教署官員包庇政大附中家長會免繳結餘款 4官員2家長會成員遭訴

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

國立政大附中第15屆家長會因拒絕替前屆家長會購買冷氣的決議埋單，涉嫌於以2項不實活動計畫書，向教育部國教署申請補助160萬元，事後又在溢領9萬多元結餘款下，由國教署官員「指點迷津」協助調整補助金額使其免繳回；另包庇一件不符補助規定的步道旅遊結算。台北地檢署依圖利罪起訴時任教育部國教署學安組學生事務科洪姓科長、廖姓視察、陳姓約聘研究員及主任室審核科王姓科長，並依偽造文書、詐欺取財罪起訴陳姓前家長會會長及何姓會計共6人。

檢方查出，政大附中第14屆家長會原欲購置71台冷氣捐贈學生使用，但陳女當選第15屆會長後，因家長不願配合募資以致無力負擔冷氣款項，陳女於是在2019年陳女透過立委向國教署陳情，國教署官員在協調會中，告知陳女可向國教署申請2年共160萬元的活動補助。

事後陳女提出「課餘間闖關活動」、「愛心油壓服務系列活動」、「反毒反霸凌活動」等不實活動計畫書、經費概算總表及計畫項目經費表向國教署申請，獲國教署80萬元補助。2020年2月，陳女再度以不實的「志工培訓」計畫書及計畫項目經費表，詐得80萬元補助。

事後國教署發現該家長會所提出的2項活動計畫，依核定補助比例計算共溢領9萬餘元，於是要求繳回，陳獲悉後收到退件後，抱怨補助款早已花完，上述國教署官員於主動指導如何調整、拆分核定計畫金額，讓該家長會依調整後的計畫金額填載收支結算表，圖利家長會免予繳回結餘款。

此外，上述國教署官員無視該家長會志工培訓活動計畫中的步道旅遊，未經提出變更計畫與經費申請，不符補助相關規定，也未陳報成果報告，仍予以簽辦結算，藉此圖利該家長會14萬餘元。

政大附中家長會長因因溢領國教署9萬多元結餘款，由國教署官員協助調整補助金額使其免繳回，另包庇一件不符補助規定的步道旅遊結算。台北地檢署依圖利罪起訴時任教育部國教署學安組學生事務科洪姓科長、廖姓視察、陳姓約聘研究員及主任室審核科王姓科長，並依偽造文書、詐欺取財罪起訴陳姓前家長會會長及何姓會計共6人。圖／聯合報系資料照片
政大附中家長會長因因溢領國教署9萬多元結餘款，由國教署官員協助調整補助金額使其免繳回，另包庇一件不符補助規定的步道旅遊結算。台北地檢署依圖利罪起訴時任教育部國教署學安組學生事務科洪姓科長、廖姓視察、陳姓約聘研究員及主任室審核科王姓科長，並依偽造文書、詐欺取財罪起訴陳姓前家長會會長及何姓會計共6人。圖／聯合報系資料照片

國教署 政大附中 冷氣

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