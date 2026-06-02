越南移工綁架同鄉勒贖1.5億越南盾...撕票埋屍甘蔗園判關7年10月定讞

越南籍移工黎文樂不滿女友阮氏藍香和同鄉的武姓男子聯繫，找來男子黃仕世、許宣勇、武維孫德一起擄走武並囚禁在雲林工寮，向武的家人勒贖1.5億元越南盾，得手後欲索討更多錢遭拒，竟撕票埋屍在甘蔗園，5人中只有許上訴第三審，最高法院依擄人勒贖致死罪判許7年10月徒刑定讞。

黎文樂、阮氏藍香、武維孫德、黃仕世、許宣勇謀畫擄走武後勒索金錢，2024年3月6日先由阮氏藍香誘使武外出見面，一群人備妥尼龍紮線帶、手套、眼罩等，再開車至斗六火車站載武，而武上車後發覺態勢不對欲逃跑，便被毆打、刀刺、囚禁在工寮，連手機、電子表也被奪走。

黎文樂隔日逼迫武簽立借據，再由武維孫德打電話向武的父母勒贖，對方也同意匯款1.5億元越南盾至黎的帳戶；黎拿到錢後仍不願意釋放武，同年月8日上午續向武父勒贖更多金錢未果，黎等人開車載武到汽車旅館，以毛巾、衛生紙塞住嘴巴、口罩遮住眼睛，再用膠帶封住眼口鼻，害武窒息死亡。

黎文樂等人為避免犯行被發現，將武的屍體放入塑膠袋再裝進大行李箱，於甘蔗園埋屍後逃逸。黎事後支付阮氏藍香新台幣1萬3000元、黃仕世5000元、許宣勇2萬元報酬，並轉帳越南盾2000萬元給武維孫德的家人，直到被害人父親告知仲介公司報警處理，才揭發案情。

一審依擄人勒贖致死罪判黎文樂13年6月徒刑、以不正方法由自動付款設備取財罪判刑4月；阮氏藍香判刑13年；武維孫德判刑12年10月；黃仕世判刑12年4月；許則判7年10月徒刑、以不正方法由自動付款設備取財罪判刑3月。

檢辯雙方僅就量刑部分上訴，二審認為一審科刑部分已依法斟酌，並無違背公平正義精神及罪責相當原則，量刑適當。其中，黎文樂等4人未提上訴，二審判決後即確定，許宣勇提上訴至第三審，最高法院認為判決沒有違背法令之處，量刑妥適，駁回上訴而定讞。