打工變前科！上大夜班順手偷包裹 新竹大學生A耳機下場曝光

新竹梁姓大學生在物流公司打工，竟趁上大夜班時偷拆客戶包裹，竊取藍牙耳機、耳塞及轉接頭等物品，總價約3828元。夜班主管發現包裹異常後調閱監視器，赫見梁男涉嫌行竊並報警處理。新竹地院審理後，依竊盜罪判處拘役30日，得易科罰金3萬元。

判決書指出，梁男大學在學中，至新竹某物流公司打工，今年1月8日凌晨2時48分許在公司作業區工作時，見四下無人注意，竟打開一件宅配包裹，從中取走1副耳塞、1副藍牙耳機及1個Type-C轉接頭，總價值約3828元。

梁男得手後，將偷來的物品藏放在自己租用機車的車廂內，企圖據為己有。不過夜班主管萬男事後發現包裹內商品短少，調閱監視器畫面追查，發現梁男涉嫌行竊，隨即報警處理。

警方循線查獲後，梁男在警詢及檢方偵訊時均坦承犯行。遭竊物品後來也全數尋回，並已發還給失主，因此未再宣告沒收。

新竹地院審理認為，梁男身為物流從業人員，卻欠缺尊重他人財產權觀念，利用工作機會竊取客戶包裹內物品，行為危害社會治安及物流運輸信賴，實屬不當。

法官考量梁男犯後坦承犯行，所竊物品已全數追回返還，犯罪造成的損害已有減輕，且竊取財物價值不高，兼衡其就讀大學、自述家庭經濟狀況小康等情形，依竊盜罪判處拘役30日，得易科罰金3萬元。