軍備局「近戰瞄準器」爆貪汙 上士內務櫃搜出料件...獲無罪理由曝

國軍新量產的T112新式戰鬥步槍，為增加精準度軍備局401廠生產四倍光學放大的「TS112式近戰瞄準鏡」卻傳出204個目鏡、稜鏡遺失，軍方內部搜索在楊姓上士寢室查獲，檢方依貪汙侵占公有財物罪嫌起訴他；法院勾稽證詞認為，軍方抽驗程序未確實、難認楊夾帶出庫房，判他無罪，可上訴。

台中地檢起訴指出，401廠2024年4月10日簽准採購TS112式近戰瞄準鏡的軍品料件，包括「目鏡ㄧ」、「目鏡二三膠合」、「物鏡一二膠合」、「稜鏡ㄧ」及「稜鏡二」共1050件，6月交貨、清點後因應抽驗需求，考量料件易刮傷，軍方決定不拆完整包裝，將其中204件裝成第5箱以便抽驗。

檢方查，楊姓上士為庫房管理員，7月見張姓一兵奉命入庫取貨，未注意抽驗另裝成的第5箱，只領出未抽驗的4箱共846件。楊趁機把第5箱中藏在衣物內，躲避監視器夾帶出去，將價值24萬多元的204件目鏡、稜鏡料件藏在宿舍儲藏室、鄰兵置物櫃及內務櫃侵占。

同年9月20日士官長下令清點驚覺短少，楊被詢問卻推諉查無料件，隨後跑到庫房將第5箱紙箱攜出放到回收區；經401廠上下動員搜尋，9月27日監察官在楊男寢室、對面儲藏室及鄰兵內務櫃全數找到，由憲兵隊將楊送辦；檢方偵結依貪汙治罪條例侵占公有財物罪嫌起訴楊。

台中地院審理時，楊堅決否認犯行，辯稱怕被督導記缺失，將箱內報廢料件拿去自己車上，後再拿回庫房。

楊的辯護律師說，楊沒參與驗收、抽驗，且品保室紀錄草率，一開始數字就有錯，且軍方趁楊不在時擅自對他寢室搜索，監察官還荒謬稱是憑「特殊感應」才去搜該棟樓，確實有假保密檢查之名，行違法搜索之實，無法排除楊遭人栽贓可能。

台中地院查，監視器沒拍到楊將料件拿出庫放、帶回寢室，且比對相關人證詞，該批料件抽驗數量沒詳細記錄、清點，難確認送回的確切數量。

中院認為，楊雖有移動紙箱，但該紙箱於領料前就曾有其他人移動、檢視，並非楊專有管領，缺乏證據顯示楊夾帶出廠區，且軍方檢查過程，更有楊不在場，欠缺執行檢查項目、順序、時間等整體過程的瑕疵，難排除是其他保管缺失導致，判楊無罪。