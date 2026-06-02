遞狀給3法官「立即殺法官」判5月 法官：對司法持強烈敵意

羅姓男子有刑案在身，遞狀給台灣高等法院廖姓、文姓、林姓法官恫稱「立即殺檢察官、法官、警察」，依恐嚇危害安全罪起訴；羅辯稱，他只是詛咒而已，台北地院審理，判羅有期徒刑5月，得易科罰金15萬元。可上訴。

檢方指控，羅姓男子2025年4月4日就刑事案件撰寫狀子，狀子中對合議庭廖姓、文姓、林姓法官恫稱「原告立即殺檢察官、法官、警察、社工、教育局等人及其家人，因為這些人犯罪沒事，所以原告殺這些人也沒事。必殺。48發子彈。一把90手槍，可以殺很多人了，原告夠本了。」、「包庇犯罪死人之地高等法院死、死、死」。

2025年4月8日，羅向台灣高等法院遞狀，使法官閱覽書狀後心生畏懼，案經告發，檢方依恐嚇危害安全罪起訴羅。

羅否認犯罪，辯稱他本來是情報局特勤隊退伍，家世清白，2021年遭警員及社工構陷後，歷經非法監聽、檢方偽造筆錄，多次含冤入獄、妻離子散且罹患肝癌；他說，為求平反，向桃園檢警及台灣高等法院遞交逾400份狀子告發，不過，高等法院法官均不查、不敢開庭，屢次利用職權吃案並包庇警察。

羅表示，「90手槍、48發子彈」是指他1992年在金門服役時，由美國中央情報局（CIA）配發舊式配槍，槍枝、彈藥早已絕跡，絕無持以殺人的可能，純粹是作為詛咒。

法官審理認為，羅於書狀中具體指名道姓，針對承審法官及司法人員發出「必殺」、「48發子彈」、「可以殺很多人了」等極具暴力色彩與殺意的言辭，對司法體系抱持強烈敵意，且明言欲以槍彈「殺法官」，已犯恐嚇危害安全罪。