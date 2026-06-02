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興中街大火6死...女房東不認罪控縱火房客毀一生 二審今駁上訴判7年

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中興中街華廈在2022年發生大火，奪走6條人命，鄭姓房客因不滿莊姓女房東不讓養羊，衍生爭執後縱火，一審鄭被判無期徒刑、莊女7年，上訴二審期間，鄭的律師主張，鄭有智能障礙，不具就審能力，莊女在審理時，否認犯罪，還指控鄭男「小小的打火機，毀我一生」，二審今審結，駁回上訴，仍判7年。

全案上訴二審審理期間，莊女仍主張無罪，她強調，現場的雜物都不是她堆積，是蕭姓回收業者謊稱給了她500元後，將裝潢雜物堆積在一樓，案發後為了卸責，說謊把責任都推到她身上，而且6條人命是因為鄭姓房客縱火造成，房客因為火場的高溫、濃煙才送命，與她無關，「鄭〇〇（另名同案被告）才是罪魁禍首」。

莊女強調，如果鄭男沒縱火，意外不會發生，案發後被當成犯人，遭到羈押，不斷受審迄今，「已經被搞到快要發瘋了」，鄭男用一個小小的打火機，「毀了我的一生」。

莊女說，被害人所述都不實在，為了向她求償才有卷證內的說詞，她在案發後受審迄今，辛苦一輩子的房產都被拍賣，「現在只剩命一條」，有滿腹的委屈，而且檢察官的採證是在案發後，現場早就已經被破壞了，不能以案發後的狀況論斷案發前，希望法官知道她是冤枉的，判她無罪。

檢警調查，莊姓女房東（73歲）2012年10月22日購買興中街房子，將頂樓加蓋成9樓（因無4樓，實際8層樓）再分隔成43間房，除1、2樓自用外，剩下41間間以每月6000元至8000元不等出租。

莊婦同時從事資源回收，在華廈1至9樓梯、走廊、陽台，堆放大量二手衣物、書報雜誌、床墊及家具，已達阻塞逃生通道程度，租客都只能透過電梯進出。

2022年3月6日，莊婦因鄭姓房客（42歲）因欠租、在房間飼養羊等問題，要求鄭即刻搬離，鄭不滿持打火機點燃二樓樓梯口的塑膠袋後，延燒堆積雜物引發火勢，6名租客命喪火窟，另造成6名房客受傷。

台中市環保局從2019年起，即因堆積雜物問題，對莊婦裁罰35次，累積罰單達20萬1600元。

台中市興中街華廈在2022年發生大火釀6死，一審判莊姓女房東7年、鄭姓房客無期徒刑，莊女在案發前在走道堆積大量雜物。圖／台中市環保局提供
台中市興中街華廈在2022年發生大火釀6死，一審判莊姓女房東7年、鄭姓房客無期徒刑，莊女在案發前在走道堆積大量雜物。圖／台中市環保局提供

台中興中街華廈在2022年發生大火，奪走6條人命，被控在屋內堆積雜物的莊姓女房東，一審被判7年，今天到台中高分院出庭。記者陳宏睿／攝影
台中興中街華廈在2022年發生大火，奪走6條人命，被控在屋內堆積雜物的莊姓女房東，一審被判7年，今天到台中高分院出庭。記者陳宏睿／攝影

縱火 房東 房客

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