快訊

3-4月統一發票對了沒？共開出20張千萬獎、19張200萬獎

寵物託運出包！貓被送錯繞飛6000公里 公司竟稱「再飛回來就好」

温嵐出院了！首吐病危內幕 腎結石引爆敗血症：死亡離我這麼近

聽新聞
0:00 / 0:00

烏干達學生來台淪血汗勞工...中州科大前學務長涉人口販運 今判3年6月

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

彰化縣中州科技大學以高額獎學金，吸引烏干達外籍生來台就學，卻讓外籍生淪為血汗學工，該校柴姓學務長涉以不實獎學金、實習機會誘騙烏干達學生來台、強迫學生至工廠非法超時打工，一審認定違反人口販運法，判刑5年6月，二審今審結，改判3年6月。

檢警調查，中州科技大學在2019年間，由當時的柴姓學務長兼國際中心主任與中州「推廣教育中心」藍姓女主任，前往烏干達招收外籍學生，由在烏干達的飯店業者林男協助辦招生說明會，向學生佯稱中州大學可提供獎學金，實習薪資所得足以支付學費及生活費、償還來台旅費，甚至可以存錢等語。

中州大學故意隱瞞學生來台仍須負擔必要生活費用，也無法保證每位留學生都可順利獲得工作，而且留學生可能從事勞力密集工作，若繳不出學費，將依法退學等重要資訊，讓外籍生誤信為真，還要求留學生在留學簽證面試時，隱瞞來台將打工，陳述不實財力資訊，共有16名留學生來台就學。

校方再透過人力仲介業者陳男仲介工作，由於學生已積欠龐大來台旅費，又必須在台灣生活，只能被迫超時或在夜間工作，而被剝削，直到外籍生投訴媒體才揭露此事。

一審審認，此案受害學生人數多、違法超時工作期間持續久，不法情節嚴重，該校柴姓學務長犯人口販運防制法第32條第1項的詐術勞動剝削罪，判5年6月、併科罰金50萬元，全案上訴台中高分院後，今審結宣判。

烏干達血汗學生案，中州科大柴姓學務長涉違反人口販運法，二審今審結宣判。圖／本報資料照
烏干達血汗學生案，中州科大柴姓學務長涉違反人口販運法，二審今審結宣判。圖／本報資料照

烏干達 外籍生 中州科技大學

延伸閱讀

為何日本早稻田大學的台生特別多？台灣留學生赴日偏好大公開

教育部每年再投15億降學貸負擔 還款寬限期多1年估41萬人受惠

「機智拒毒生活」校園特展 靜宜攜手中國信託反毒教育基金會及警方

近半香港高校大陸學生畢業後 傾向留港發展

相關新聞

越南移工綁架同鄉勒贖1.5億越南盾...撕票埋屍甘蔗園判關7年10月定讞

越南籍移工黎文樂不滿女友阮氏藍香和同鄉的武姓男子聯繫，找來男子黃仕世、許宣勇、武維孫德一起擄走武並囚禁在雲林工寮，向武的家人勒贖1.5億元越南盾，得手後欲索討更多錢遭拒，竟撕票埋屍在甘蔗園，5人中只有許上訴第三審，最高法院依擄人勒贖致死罪判許7年10月徒刑定讞。

打工變前科！上大夜班順手偷包裹 新竹大學生A耳機下場曝光

新竹梁姓大學生在物流公司打工，竟趁上大夜班時偷拆客戶包裹，竊取藍牙耳機、耳塞及轉接頭等物品，總價約3828元。夜班主管發現包裹異常後調閱監視器，赫見梁男涉嫌行竊並報警處理。新竹地院審理後，依竊盜罪判處拘役30日，得易科罰金3萬元。

軍備局「近戰瞄準器」爆貪汙 上士內務櫃搜出料件...獲無罪理由曝

國軍新量產的T112新式戰鬥步槍，為增加精準度軍備局401廠生產四倍光學放大的「TS112式近戰瞄準鏡」卻傳出204個目鏡、稜鏡遺失，軍方內部搜索在楊姓上士寢室查獲，檢方依貪汙侵占公有財物罪嫌起訴他；法院勾稽證詞認為，軍方抽驗程序未確實、難認楊夾帶出庫房，判他無罪，可上訴。

遞狀給3法官「立即殺法官」判5月 法官：對司法持強烈敵意

羅姓男子有刑案在身，遞狀給台灣高等法院廖姓、文姓、林姓法官恫稱「立即殺檢察官、法官、警察」，依恐嚇危害安全罪起訴；羅辯稱，他只是詛咒而已，台北地院審理，判羅有期徒刑5月，得易科罰金15萬元。可上訴。

興中街大火6死...女房東不認罪控縱火房客毀一生 二審今駁上訴判7年

台中興中街華廈在2022年發生大火，奪走6條人命，鄭姓房客因不滿莊姓女房東不讓養羊，衍生爭執後縱火，一審鄭被判無期徒刑、莊女7年，上訴二審期間，鄭的律師主張，鄭有智能障礙，不具就審能力，莊女在審理時，否認犯罪，還指控鄭男「小小的打火機，毀我一生」，二審今審結，駁回上訴，仍判7年。

烏干達學生來台淪血汗勞工...中州科大前學務長涉人口販運 今判3年6月

彰化縣中州科技大學以高額獎學金，吸引烏干達外籍生來台就學，卻讓外籍生淪為血汗學工，該校柴姓學務長涉以不實獎學金、實習機會誘騙烏干達學生來台、強迫學生至工廠非法超時打工，一審認定違反人口販運法，判刑5年6月，二審今審結，改判3年6月。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。