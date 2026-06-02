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配偶權法官不認同 元配告夫劈腿3女求償300萬敗訴

聯合報／ 記者林保光／澎湖即時報導

澎湖1名女子指控丈夫婚姻存續期間，先後與3名女子發展出超友誼關係，不僅出遊、同居，甚至涉及性關係及金錢往來，憤而對丈夫及3名女子提告，請求300萬元精神慰撫金。不過，澎湖地方法院審理後認為，配偶權並非法律明文保障的權利，判決女子敗訴。

判決指出，女子與丈夫於2003年結婚，育有2名女兒。女子主張，丈夫自2024年起陸續與3名女友交往，其中與1名女友發生性關係並共同赴新疆旅遊；另與1女子同居、多次發生性行為，之後又認識第三名女子，經常外出打麻將、徹夜未歸。

這名女子認為，丈夫與3名女友已明顯逾越一般社交界線，侵害婚姻忠誠義務及配偶權，導致她身心受創，因此向法院提告，要求丈夫分別與3名女子連帶賠償各100萬元，共計300萬元。

不過，阿偉否認侵害配偶權，主張夫妻已分居長達5年，婚姻關係早已名存實亡，且相關事件大多發生在離婚訴訟期間。遭指控的3名女子僅有1女子坦承曾與提告女子的丈夫同居並發生性關係，另2女否認有不正常男女關係。

澎湖地院審理後，法官認為提出告訴的女子是以配偶權受侵害為由請求損害賠償，但法院認為配偶權並非憲法上或法律上明文規定的權利，此外，通姦或逾越一般社交往來的行為，是否已達民法所稱「情節重大」而得請求非財產損害賠償，本就存有爭議；尤其在司法院釋字第791號解釋使通姦罪除罪化後，更難認定屬於重大侵害。

法官因此認定，這名女子請求欠缺法律依據，駁回她對丈夫及3名女子的全部求償。全案仍可依法提起上訴。

澎湖地方法院。圖／本報資料照片
澎湖地方法院。圖／本報資料照片

澎湖 丈夫 婚姻

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