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台中酒駕累犯不繳18萬罰鍰...還領社會救助款 執行署追4年逼他繳清

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中施姓老翁是酒駕累犯，前後被吊銷機車駕照、加重處罰為終身不得考領，他仍繼續酒駕且拒測再遭罰18萬9000元，施拖欠逾4年都不繳，行政執行署台中分署原要扣押他帳戶卻發現其存款是「社會救助款」不得扣押，再查他名下曾有不動產，近期通知到案後施才繳清。

台中分署查，施翁（66歲）過去因酒駕被台中市交通事件裁決處吊銷機車駕照，3年不得考領駕照，期間內施又酒駕，合併不得考照期間達6年以上，加重為終身不得考機車駕照。

未料施2020年2月間再次無照酒駕，且拒絕接受酒測，被裁罰18萬9000元，但他逾期未繳納，經裁決處2022年4月19日移送台中分署強制執行。

台中分署查出，施男名下僅有1輛汽車，車齡已超過30年，雖未向主管機關申請報廢，但應已不堪使用，加上他數度酒駕騎的機車都非他所有，疑酒駕前向他人使用。

此外，施因年滿65歲，無固定工作，台中分署核發執行命令扣押他往來金融機構存款，經金融機構回報，施的存款為「社會救助款」依法不得扣押。

台中分署再追查，發現施名下原本曾有不動產，且曾滯欠2003年房屋稅、地價稅，被台中市政府地方稅務局移送後繳清，之後就沒再未滯欠房屋稅、地價稅。

台中分署說，年來發現該不動產已不在施名下，今年5月通知施到分署說明，其到場這才終於將無照駕車及酒駕所滯欠的罰鍰18萬9000元全部繳清。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

施翁是酒駕累犯，被吊銷機車駕照終身不得考領仍繼續酒駕還拒測，遭罰18萬9000元罰鍰拖欠4年才繳清。圖／台中分署提供
施翁是酒駕累犯，被吊銷機車駕照終身不得考領仍繼續酒駕還拒測，遭罰18萬9000元罰鍰拖欠4年才繳清。圖／台中分署提供

酒駕 駕照 台中

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