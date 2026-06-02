聽新聞
0:00 / 0:00

未成年無照騎車 16歲成高峰

聯合報／ 記者廖靜清／台北報導

二○二四年桃園市楊梅區發生一起青少年無照駕駛事故，疑天色昏暗，三名少年騎車擦撞路邊違停大貨車，造成二死一傷。記者翁唯真／翻攝
二○二四年桃園市楊梅區發生一起青少年無照駕駛事故，疑天色昏暗，三名少年騎車擦撞路邊違停大貨車，造成二死一傷。記者翁唯真／翻攝

去年共有三七○七名未成年少年因無照騎車死傷，造成廿二人死亡。專家指出，許多青少年之所以騎車上路，背後可能隱藏家庭支持不足、交通資源缺乏、經濟壓力等結構性困境。如果只是一味開罰，卻忽略孩子冒險上路原因，恐難以降低事故發生風險。

交通部道安統計資料，未成年無照騎車死傷人數從二○二一年六七○二人降至二○二五年三七○七人，減幅近五成。不過，靖娟兒童安全文教基金會執行長許雅荏認為，人數下降，不代表已解決問題，因為每一起事故可能代表著一個家庭、一名青少年身陷長期困境，也是兒少支持系統的缺警訊。

許雅荏以一名十六歲高中生為例，該少年因家庭環境清苦，國中起就打工，升上高中後因學校與工作地點交通不便，透過網路找人頭分期購買機車，某次因無照騎車，遭警方攔查，在逃逸過程中撞傷他人，為此，面臨高額罰款與賠償，更陷入「無照、賠償、拚命打工、更加依賴機車」等惡性循環。

靖娟基金會調查發現，逾五成青少年認為無照騎車並不危險，顯示風險感知不足，另百分之卅三點七無照騎車者係為了上學通勤，近三成則是打工需求。進一步分析發現，五十二點三無照駕駛的青少年，其家庭支持功能出現斷裂，逾五成車輛係由家長提供，或家長同意孩子騎車。

調查顯示，十六歲為首次無照騎車的高峰期，占比達百分之廿九點二，遠高於十五歲及十七歲族群。許雅荏表示，青少年無照騎車，並非單純愛玩或叛逆，而是自主需求增加，生活圈逐漸擴大，但公共運輸與家庭支持卻未能同步跟上。

「如果只處理違規，卻不瞭解孩子為什麼需要騎車，這很難改變其行為。」許雅荏說，現行制度採取開罰單與交通講習，但孩子仍有通勤需求，承受家庭經濟壓力、交通困境，還是可能繼續無照上路。

未成年 駕照 機車

延伸閱讀

台東男子二度無照拒酒測 罰單共42萬元繳清

學者專家：少年犯罪防治應重身心發展 以家為核心

高齡駕駛新制上路前夕再釀悲劇…去年才換照 7旬翁暴衝撞死騎士

青少年遇事先找AI求助、6成認受演算法影響 教師：易陷片面觀點

相關新聞

未成年無照騎車 16歲成高峰

去年共有三七○七名未成年少年因無照騎車死傷，造成廿二人死亡。專家指出，許多青少年之所以騎車上路，背後可能隱藏家庭支持不足、交通資源缺乏、經濟壓力等結構性困境。如果只是一味開罰，卻忽略孩子冒險上路原因，恐難以降低事故發生風險。

從竊盜到當車手 逆境少年犯罪增

隨著外界誘惑變多，逆境少年的偏差行為從以往竊盜、恐嚇等案件，轉為詐騙集團鍵盤手、毒品運送「小蜜蜂」、線上博弈客服，甚至涉入兒少性剝削與幫派犯罪，吸食「依托咪酯」毒品。專家表示，青少年犯罪行為逐年增加，但輔員人力吃緊，盼政府正視此問題。

知名診所裝針孔再添一起 送子鳥生殖中心負責人遭搜索約談

知名送子鳥生殖中心診所台北院區，警消執行「偷拍聯合稽查」專案勤務時，發現手術間疑有攝影設備遭拆除留下的孔洞痕跡，台北地檢署今天指揮中分局前往診所搜索。約談實際負責人謝佳琳、現場負責人林千洧到案，2人稍早移送地檢署複訊，全案朝妨害性隱私罪偵辦。

航空公司地勤員懷疑被劈腿 查情敵個資和解仍被起訴

星宇航空桃園國際機場女地勤員懷疑男友劈腿，同時交往另一名女子，竟利用職務查女子搭飛機資訊，還在她入境時「接機」，另在對方Threads留言「知道誰幫妳開的（機）票呦」。女子向民航局檢舉航空公司外洩個資，檢警追查時女地勤員雖否認犯行，但公司內部調查確認有查女子航班的紀錄，全案依違反個人資料保護法起訴。

台南性侵累犯強制治療結束 評估復歸社會期間竟再騷擾女看護並偷內褲

賴姓男子自2000年起即犯下強制性交未遂、強制猥褻、性騷擾、公然猥褻、妨害性自主等罪，法院裁定施以強制治療至去年11月停止；結果衛生局評估其復歸社會期間，賴竟仍在病房全裸、偷看女看護內褲並竊取後自慰，認定其恐成為社區隱憂，法院裁定再施以強制治療。

李四川批家族竊佔國土無證據 戴瑋姍貼判決書指川弟認罪判刑5月

國民黨新北市長候選人李四川批評，對手抹黑他家族盜採砂石，竊佔國土，應提出證據。民進黨新北市議員戴瑋姍1日貼出屏東地方法院判決內文，指李的弟弟李賜福「擅自開發土地，影響國家對水土保持之維護、山坡地之利用及管理，且破壞原有自然地貌、植被，致生水土流失危險」，並因為坦承犯罪，所以被輕判5個月。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。