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知名診所裝針孔再添一起 送子鳥生殖中心負責人遭搜索約談

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

知名送子鳥生殖中心診所台北院區，警消執行「偷拍聯合稽查」專案勤務時，發現手術間疑有攝影設備遭拆除留下的孔洞痕跡，台北地檢署今天指揮中分局前往診所搜索。約談實際負責人謝佳琳、現場負責人林千洧到案，2人稍早移送地檢署複訊，全案朝妨害性隱私罪偵辦。

據了解，送子鳥診所1992年從新竹東門街診所開業，2018年在台北設立新院區，在日本、香港等地都有服務處，常有藝人公開在送子鳥接受診療效果，是許多求子夫妻大力推薦的不孕治療診所。

據調查，今年初因愛爾麗醫美集團爆發偷拍事件，負責人常如山遭羈押後，台北市政府警察局5月12日會同台北市政府衛生局、消防局等相關單位執行「偷拍聯合稽查」專案勤務，發現送送子鳥生殖中心診所疑有攝影設備拆除後留下的孔洞痕跡，報請台北地檢署指揮偵辦。

據了解，謝佳琳等人供稱，因在手術間旁邊有擺設藥品櫃，裡面的藥物都相當珍貴，為防止藥品被拿走，加上為避免醫療糾紛，診所基於這2點考量，所以才裝設攝影機，鏡頭都是對準藥櫃，沒有對著病患，未涉及侵犯病患隱私。

至於為何有拆除痕跡？謝佳琳等人供稱，因愛爾麗事件發後，為避免不必藥誤會，才會有拆除動作。

由於國內多家知名連鎖醫美診所爆發針孔偷拍事件，衛福部今正式公布侵害病人隱私遭裁罰醫療機構名單，包括愛爾麗、光澤、聖宜，以及君綺美形診所與維馨乳房外科醫院等17家機構都在第一波開罰名單內。目前全台已累計稽查1090家，其中41家遭查獲違規，已處分17家。

知名送子鳥生殖中心負責人謝佳琳疑在診間裝設針孔，今天遭檢警約談到案。記者林伯東／攝影
知名送子鳥生殖中心負責人謝佳琳疑在診間裝設針孔，今天遭檢警約談到案。記者林伯東／攝影

知名送子鳥生殖中心現場負責人林千洧遭檢警約談到案。記者林伯東／攝影
知名送子鳥生殖中心現場負責人林千洧遭檢警約談到案。記者林伯東／攝影

偷拍 愛爾麗

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