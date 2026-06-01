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台東男子二度無照拒酒測 罰單共42萬元繳清

中央社／ 花蓮縣1日電

行政執行署花蓮分署執行「交通專案」，加強執行酒毒駕及各種交通類行政執行案件；台東張姓男子10年內二度無照拒酒測，近日將其帳戶及薪資凍結，追回新台幣42萬元罰鍰。

法務部行政執行署花蓮分署表示，設籍台東縣卑南鄉，年約57歲的張姓男子，10年來有多次不能安全駕駛刑案紀錄，民國113年10月間在台東市志航路，無照騎車且拒絕接受酒精濃度測試，經交通部公路局高雄區監理所台東監理站依法裁處18萬元罰單。

張男又於114年4月間，在省道台11線與富岡街附近，被查獲無照騎車，再次拒絕酒測，10年內第2次違反道路交通管理處罰條例第35條第4項規定，依法裁罰36萬元罰鍰。

花蓮分署查出張男曾於台東監理站申請分期，僅繳納部分就中斷，此次收案後火速執行張男存款，扣得27萬6498元，不足部分繼續執行張男在營造公司薪資，近日全數徵起移送執行42萬元，展現執法決心。

花蓮分署長蔡英俊呼籲，無論刑事或行政法規，貪杯上路、拒測、毒駕代價都十分高昂，罰單不僅傷荷包，如不幸造成自身或用路人生命、身體健康損傷，更是再多金錢都無法挽回的遺憾。

落實柔性司法及公義與關懷理念，花蓮分署同步協助義務人轉介「酒癮治療」、「就業服務」及「職業訓練」，由執行者轉換為支持者，如民眾有任何轉介需求，歡迎隨時與花蓮分署聯繫。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

花蓮 酒測

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