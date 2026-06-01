航空公司地勤員懷疑被劈腿 查情敵個資和解仍被起訴

星宇航空桃園國際機場女地勤員懷疑男友劈腿，同時交往另一名女子，竟利用職務查女子搭飛機資訊，還在她入境時「接機」，另在對方Threads留言「知道誰幫妳開的（機）票呦」。女子向民航局檢舉航空公司外洩個資，檢警追查時女地勤員雖否認犯行，但公司內部調查確認有查女子航班的紀錄，全案依違反個人資料保護法起訴。

起訴書指出，女地勤員懷疑男友另有交往對象，並得知女子2024年9月要出國，很可能與男友有關聯，於是利用職務使用星宇航空訂票系統，查出女子入境桃園機場的航班時間等資訊，當天到桃園機場入境大廳等人，當面給女子難堪。

女地勤員去年4月還女子的Threads留言，挑明「我那天是特地查好妳要搭的班機我才去接機的耶」、「結果妳頭低低的不敢看我」、「我還知道是誰幫你開的票呦」，女子不堪騷擾，於是向交通部民航局檢舉。

檢警詢問時女地勤員一概否認犯行，辯稱執勤時碰巧看到女子與她同行者的全名拼音，她和女子的同行者熟識，且女子的Threads帳號都是公開的，該名女子有在IG放登機證的照片，而和她同行的人也有在IG放在日本熊本機場的動態，她才會知道兩人即將返台，才想前往接機。

不過，航空公司內部調查，女地勤員曾於2023年9月8日晚間11點11分查詢女子航班資訊，另外，雙方於今年3月間調解成立，女子並具狀撤回告訴表示不再追究，不過因個資法屬公訴罪，桃園地檢署仍依違反個人資料保護法起訴女地勤員。