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台南性侵累犯強制治療結束 評估復歸社會期間竟再騷擾女看護並偷內褲

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

賴姓男子自2000年起即犯下強制性交未遂、強制猥褻性騷擾、公然猥褻、妨害性自主等罪，法院裁定施以強制治療至去年11月停止；結果衛生局評估其復歸社會期間，賴竟仍在病房全裸、偷看女看護內褲並竊取後自慰，認定其恐成為社區隱憂，法院裁定再施以強制治療。

台南地檢署檢察官向台南地院聲請主張，賴姓男子因強制猥褻案件，經法院裁定施以強制治療5年，去年11月5日停止，同月10日離開治療處所，轉銜安排至衛生福利部嘉南療養院住院，由台南市衛生局安排接受身心治療、輔導及教育。

賴處遇滿3個月後，經衛生局綜合評估結果「賴員在對於相關危險因子辨識不足、保護因子尚未建立，以及自我內在監控能力有限，若執意離開安置處所，恐成為社區隱憂」，今年3月召開性侵害犯罪加害人評估小組會議，專家學者決議賴須施以強制治療。

法院指出，賴於2000年犯侵入有人居住建築物強制性交未遂，經台南高分院判刑2年6月確定，並於刑之執行前，令入相當處所，施以治療，其期間至治癒為止，最長不得逾3年；2008年犯成年人對少年為強制猥褻罪，由台南地院判刑1年確定。

賴在2010年又意圖性騷擾，乘人不及抗拒而觸摸胸部，以及成年人故意對少年意圖性騷擾，乘人不及抗拒而觸摸胸部，分別經判刑5月、6月，應執行有期徒刑10月確定；同年間，又因犯公然猥褻罪判刑4月確定；2017年間再犯妨害性自主案，經判刑1年確定。

法院表示，賴入監執行期間，經鑑定、評估有再犯危險，自2018年12月3日開始執行強制治療、接受身心治療課程；之後賴停止治療至轉銜安排至嘉南療養院門診就醫後收治住院，住院期間多次違反病室規則，出現諸多性干擾行為。

包括賴在病室全裸，大廳大聲談論性議題，多次靠近女性看護並眼神注視偷看其內褲，擅取看護的內褲於浴室自慰，對工作人員提醒感到不悅並伺機靠近看護，用自己糞便塞住排水孔致病房浴廁淹水等行為；衛生局評估小組研判，賴若回歸社區，恐成為安全隱憂，對於婦女安全有高度危害。

法院裁定，評估小組決議敘明賴確有再犯風險理由，法院應尊重其判斷，並得作為決定強制治療期間參考審酌依據；賴確有再犯風險情形，應繼續施以強制治療，且繼續施以強制治療期間，應與停止強制治療前已執行期間合併計算，合計不得逾3年，執行期間應每年評估有無繼續強制治療必要。

賴姓男子是性侵累犯，法院裁定施以強制治療至去年11月停止，結果衛生局評估其復歸社會期間，賴竟仍在病房全裸、偷看女看護內褲並竊取後自慰，法院裁定繼續強制治療。本報資料照片
賴姓男子是性侵累犯，法院裁定施以強制治療至去年11月停止，結果衛生局評估其復歸社會期間，賴竟仍在病房全裸、偷看女看護內褲並竊取後自慰，法院裁定繼續強制治療。本報資料照片

台南 猥褻 性騷擾

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