李四川批家族竊佔國土無證據 戴瑋姍貼判決書指川弟認罪判刑5月

民進黨新北市議員戴瑋姍。圖／聯合報系資料照片

國民黨新北市長候選人李四川批評，對手抹黑他家族盜採砂石，竊佔國土，應提出證據。民進黨新北市議員戴瑋姍1日貼出屏東地方法院判決內文，指李的弟弟李賜福「擅自開發土地，影響國家對水土保持之維護、山坡地之利用及管理，且破壞原有自然地貌、植被，致生水土流失危險」，並因為坦承犯罪，所以被輕判5個月。

戴瑋姍表示，李四川的弟弟李賜福自己都認罪了，李四川竟然還要大家拿出證據，這樣謊話連篇的人，如今又被爆出工務局長任內買近5000萬樓中樓豪宅，「要怎麼讓新北市民放心把新北市交給他？」

戴瑋姍表示，李四川上個月聲稱自己家族捕魚，不幹壞事，才被翁震州議員拿出判決書打臉，並被批評李氏家族在小琉球根本是「地方創傷」，想不到這週末李四川又聲稱自己被抹黑，家族如果有盜採砂石、竊佔國土「請提出證據」。

戴瑋姍也隨即貼出臺灣屏東地方法院 110 年度簡上字第 6 號刑事判決，判決書清楚指出，「被告李賜福未擬具水土保持計畫及未經本案土地全體共有人之同意，擅自開發本案土地，影響國家對水土保持之維護、山坡地之利用及管理，且破壞原有自然地貌、植被，致生水土流失危險；惟念其坦承犯行，並已按專業技師所提之水土保持處理與維護計畫進行改正，兼衡其犯罪動機、手段、智識程度、經濟及家庭生活情況等一切情狀，量處有期徒刑5月，並諭知易科罰金之折算標準。」

戴瑋姍說，根據判決內文，意思就是李四川的家族成員、他的弟弟李賜福，坦承竊佔國土、擅自開發，影響國家對水土保持之維護。因為坦承犯罪，所以被輕判五個月。

戴瑋姍指出，李四川的弟弟李賜福自己都認罪了，李四川竟然還要大家拿出證據，而且李賜福認罪以後，竟然還繼續當環保流氓，勒索清運業者、機具業者、魚肉鄉民，導致小琉球垃圾堆成山。

戴瑋姍強調，李四川這樣謊話連篇、問A答B的人，如今又被爆出工務局長任內買近5000萬樓中樓豪宅，不但頭期款來源在財產申報中看不出來，還是買到了建商特別保留的頂樓上下兩戶貫通的豪宅，要怎麼讓新北市民把新北市交給他。