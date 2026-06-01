男毒駕逃避追緝、撞死婦人 彰檢依殺人罪起訴

台北市一名中年陳姓二手手機商，因未申請稅籍登記從事網路平台銷售二手手機並漏報銷售額，遭國稅局調查後隨即進行脫產。待案件進入行政執行署新北分署，陳男只願提出每月5000元、超過46年的還款計畫，被認定惡意脫產、欠款遭法院裁定管收，但他寧可被關，也不願親友帶錢來救，甚至表示「繳了會後悔」，因此將在管收所內度過即將到來的端午節。

2026-06-01 13:58