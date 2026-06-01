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男毒駕逃避追緝、撞死婦人 彰檢依殺人罪起訴

中央社／ 彰化1日電

陳姓男子吸毒後駕駛小貨車遭員警追緝，行經彰化縣鹿港鎮泉州街時追撞騎機車的施姓婦人，婦人遭輾斃，彰化地檢署檢察官偵查終結，陳姓男子涉犯殺人罪等，依法提起公訴。

根據台灣彰化地方檢察署今天發布新聞稿，陳姓男子4月3日在住處施用安非他命後，駕駛小貨車沿鹿港中山路行駛，發現員警駕駛警車執行巡邏勤務，竟違規闖紅燈逃離，員警示意要陳姓男子停車。

陳姓男子為逃避追緝未停車，加速行經泉州街時，駛入對向車道超車，從後方追撞施姓婦人，還加速輾過被害人後駛離，婦人送醫不治。

檢方表示，員警循線在陳姓男子住處逮人，採尿後送驗，檢出安非他命陽性反應，陳姓男子涉犯中華民國刑法不能安全駕駛動力交通工具及殺人罪嫌等，依法提起公訴。

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