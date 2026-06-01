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新北里長收錢助廠商倒廢瀝青 判刑1年半獲緩刑

中央社／ 新北1日電

新北三峽插角里長劉添財去年擅自提供里民土地，供營造商傾倒廢瀝青並收取4萬元報酬。新北地院日前宣判，審酌劉添財坦承犯行且土地已恢復原狀，判有期徒刑1年6月，緩刑4年。

根據新北地方法院判決書，朱姓女子為立向營造公司負責人，向新北市政府農業局承包三峽某路面改善工程，並指派王姓男子擔任現場負責人。承接的工程行負責人林姓男子向立向公司提議，可將工程瀝青刨除料堆置在山上空地，王男便找上插角里長劉添財尋求協助，劉添財未經同意就擅自提供里民土地，讓立向公司堆置瀝青刨除料，並收取新台幣4萬元報酬。

朱女、王男去年11月工程期間，指揮工人將瀝青刨除料運上貨車後，載至該地傾倒，再由工程行林男駕駛怪手壓平整地。此外，劉添財還要求立向公司將工程期間產生的瀝青刨除料，傾倒在插角里某處道路協助鋪平整地，立向公司以此方式非法處理約349立方公尺瀝青刨除料，省去清運費用逾18萬元。

法官指出，劉添財身為里長本應恪遵法令維護公共利益，竟為圖私利，擅自提供土地及道路，與朱女、王男、林男共同在未取得許可的情況下傾倒廢棄物，對生態環境、國民健康產生潛在影響，漠視政府對環境保護的政策宣導。

法官考量4人犯後坦承罪行，且土地已恢復原狀，認4人是一時失慮犯罪，依違反廢棄物清理法判處劉添財有期徒刑1年6月，朱女1年4月，王男1年5月，林男1年3月，4人皆予以緩刑4年，緩刑期內付保護管束，並應接受3場次法治教育課程。立向營造公司則被科處20萬元罰金。可上訴。

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