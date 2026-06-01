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網路二手手機商逃漏稅280萬火速脫產 寧管收不還錢

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

台北市一名中年陳姓二手手機商，因未申請稅籍登記從事網路平台銷售二手手機並漏報銷售額，遭國稅局調查後隨即進行脫產。待案件進入行政執行署新北分署，陳男只願提出每月5000元、超過46年的還款計畫，被認定惡意脫產、欠款遭法院裁定管收，但他寧可被關，也不願親友帶錢來救，甚至表示「繳了會後悔」，因此將在管收所內度過即將到來的端午節。

新北分署表示，陳男於2018年5月至2021年12月間，未依規定申請稅籍登記，即在「蝦皮」網路平台銷售二手手機並漏報銷售額，遭國稅局追課營業稅268萬餘元。案經移送新北分署執行其銀行存款及集保股票後，僅徵起7000餘元，連同法定利息尚欠約280萬元。

新北分署查出，陳男2022年9月間接受國稅局時，當場出具切結書承諾繳納稅款，卻在離開後，隨即至某期貨公司申請預約出金，數日後其全數期貨保證金62萬餘元匯入銀行帳戶分次提領殆盡；另外，陳男在其他多家金融機構存款共82萬餘元，也在短期內全被提領一空，總計約有145萬元款項流向不明。

今年3月間，新北分署通知陳男到場報告金錢流向，陳男推稱上述145萬元已用作生活費及支付手機貨款20餘萬元，卻無法提出付款憑證；另有30萬元遭投資遭騙，但未向警方報案。今年5月21日，新北分署再通知陳男到場繳納欠稅，他竟表示每月最多僅能還5000元，依其欠繳金額換算將超過46年。

行政執行官因此認為，陳男顯有履行義務之可能卻不履行，並有隱匿、處分應供強制執行財產之情事，依法向新北地院聲請管收。此時陳男兄長來電，表示已向友人籌得150萬元，隨後於同年月29日至新北分署協商釋放陳男事宜。不料陳男與帶著現金前來的親友碰面後，居然當面拒絕換款，還說繳了會後悔，寧可遭管收也不願還錢。

台北市一名中年陳姓二手手機商（右，灰衣者），因積欠營業稅遭國稅局調查後隨即脫產，到案又無還款誠意，行政執行署新北分署認定他惡意脫產、欠款，向法院聲請管收獲准。新北分署／提供
台北市一名中年陳姓二手手機商（右，灰衣者），因積欠營業稅遭國稅局調查後隨即脫產，到案又無還款誠意，行政執行署新北分署認定他惡意脫產、欠款，向法院聲請管收獲准。新北分署／提供

台北市一名中年陳姓二手手機商（中，灰衣者），因積欠營業稅遭國稅局調查後隨即脫產，到案又無還款誠意，行政執行署新北分署認定他惡意脫產、欠款，向法院聲請管收獲准。新北分署／提供
台北市一名中年陳姓二手手機商（中，灰衣者），因積欠營業稅遭國稅局調查後隨即脫產，到案又無還款誠意，行政執行署新北分署認定他惡意脫產、欠款，向法院聲請管收獲准。新北分署／提供

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