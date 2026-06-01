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行政執行署台南分署法拍會明登場 吸睛物件明豐168自用小船將喊價拍賣

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

行政執行署台南分署明天（6月2日）上午10時起，在台南市中西區忠義路1段125巷12號2樓拍賣室，舉辦動產拍賣會，拍賣物品有明豐168自用小船及其屬具、馬自達汽車、現代貨車、有限公司出資額、華泰商業銀行股票57股、股份有限公司股份100萬股等，歡迎民眾競標。

台南分署表示，拍賣活動較吸睛的標的為分署受理桃園地檢署囑託拍賣偵查中扣押停放於安平港（地址：安平區安億橋）的明豐168自用小船一艘及其屬具，將以喊價方式公開拍賣。

分署指出，本艘拍賣船舶船籍港為本國籍安平港，總噸位為4.25噸的動力自用小船，船長8.20公尺，船寬2.36公尺；為增加民眾出價意願，分署今天上午帶領9組民眾近距離觀看船舶裝備。

分署提醒，法拍會地點在中西區忠義路1段125巷12號2樓拍賣室，自上午9時30分起開始登記，10時起正式競價拍賣；依檢察機關與行政執行機關辦理囑託業務聯繫要點第7點第3項規定，拍定人除須繳納拍定價金外，尚須歸墊桃園地檢署鑑價費用6千元。

另本艘拍賣小船現停泊於安平漁港，依農業部主管漁港基本設施使用管理費收費類目及費率第2條第3項規定應繳交基本設施使用管理費，該船繳交至去年12月31日止，拍定人應繳足今年1月1日起基本設施使用管理費，始得過戶。

分署說明，請有意參與競價拍賣的民眾記得攜帶國民身分證或相類的身分證明文件，交予工作人員登記並領取號碼牌，才能競價拍賣；為方便民眾觀覽拍賣物，分署已將拍賣資訊及拍賣物照片公告於台南分署網站，歡迎民眾事先查詢閱覽。

行政執行署台南分署明天（6月2日）上午10時起，在台南市中西區忠義路1段125巷12號2樓拍賣室，舉辦動產拍賣會，拍賣物品有現代貨車。記者袁志豪／翻攝
行政執行署台南分署明天（6月2日）上午10時起，在台南市中西區忠義路1段125巷12號2樓拍賣室，舉辦動產拍賣會，拍賣物品有現代貨車。記者袁志豪／翻攝

行政執行署台南分署明天（6月2日）上午10時起，在台南市中西區忠義路1段125巷12號2樓拍賣室，舉辦動產拍賣會，拍賣物品有明豐168自用小船。記者袁志豪／翻攝
行政執行署台南分署明天（6月2日）上午10時起，在台南市中西區忠義路1段125巷12號2樓拍賣室，舉辦動產拍賣會，拍賣物品有明豐168自用小船。記者袁志豪／翻攝

法拍 桃園地檢署

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