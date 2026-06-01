影／天九牌賭場藏身台南安南區民宅…白天黑夜集體聚賭 警攻堅逮24人

台中市曾姓、郭姓男子在2025年年初，受託處理債務糾紛，在台中市區街頭，強行攔阻債務人車輛，分別持球棒、辣椒水攻擊債務人致重傷，一審依傷害罪，各判二人8月、6月徒刑，全案上訴後，因曾男已與被害人達成和解，改各判二人7月徒刑，全案確定。

2026-06-01 10:38