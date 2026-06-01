聽新聞
0:00 / 0:00
影／天九牌賭場藏身台南安南區民宅…白天黑夜集體聚賭 警攻堅逮24人
70歲沈姓男子在自家鐵皮屋民宅內經營職業天九牌賭場，招攬附近居民、在地人士前往聚賭；轄區警方接獲情資，偵辦10多天，昨天研判時機成熟，假日賭客較多，前往攻堅查緝，當場逮捕沈姓場主及23名賭客，詢後將沈依賭博罪移送偵辦，賭客依社會秩序維護法裁罰。
台南市警第三分局今年5月中接獲線報，安南區公學路1段巷內一間民宅近期不分白天、黑夜，常有不明外來人士進出，形跡可疑，門前經常停放大量機車，疑似集體聚賭；分局長陳盈菖指示偵查隊組成專案小組，經多日埋伏確認該處鐵皮屋民宅內確為職業天九牌賭場。
警方見時機成熟，並研判假日賭客較多，經報請檢方向法院聲請搜索票，昨天下午4時許執行攻堅查緝，以優勢警力包圍平房出入口、控制現場，當場查獲70歲的場主沈姓男子及在場聚賭的賭客23人（19男4女），並查扣天九紙牌1副、骰子3顆與賭資1萬3500元。
警方調查，23名男女賭客年齡從30多歲到60多歲都有，多是在地或退休人士，也有外來客，訊後將沈姓場主依賭博罪移送偵辦，23名賭客則依社維法裁罰；陳盈菖表示，賭博常為犯罪淵藪，為維護社會善良風俗，警方清剿賭場絕不手軟，呼籲民眾切勿心存僥倖、以身試法。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。