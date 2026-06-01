台中兩惡男受託討債當街攔車 持球棒痛毆噴辣椒水 二審判7月

台中市曾姓、郭姓男子在2025年年初，受託處理債務糾紛，在台中市區街頭，強行攔阻債務人車輛，分別持球棒、辣椒水攻擊債務人致重傷，一審依傷害罪，各判二人8月、6月徒刑，全案上訴後，因曾男已與被害人達成和解，改各判二人7月徒刑，全案確定。

判決指出，曾姓、郭姓男子受託向一名債務人討債，2025年3月11日上午11時許，在台中市某路段，由曾男駕駛轎車搭載郭男，強行阻擋債務人停靠於路旁的車輛，郭男先趴在告訴人車輛引擎蓋上拉扯，阻止其駕車離去。

曾男隨即下車，持球棒猛烈毆打債務人頭部，大肆破壞車輛之前擋風玻璃、左前座車窗與右後視鏡。郭男則在引擎蓋上以腳踹踢擋風玻璃，並持辣椒水朝債務人眼部噴灑，隨後兩人更與債務人人發生激烈拉扯，造成被害人頭部與左耳撕裂傷、四肢多處挫擦傷、手指骨折等傷勢，車輛也損壞不堪使用。

警方獲報後在同日上午11時40分許趕抵現場，以現行犯逮捕兩人，查扣作案用之球棒與辣椒水，案經台中地檢署依違反強制、傷害、毀損等罪起訴。

台中地院審認，兩人僅因債務糾紛即當街攔車施暴，應以譴責，考量曾男持球棒攻擊頭部情節較重，且其前有誣告與妨害秩序等前科，在5年內再犯，構成累犯，審酌二人犯後坦承犯行，但未賠償損害，依想像競合從一重論以傷害罪，判處曾男8月、郭男6月（得易科罰金）。

檢方提起上訴，主張兩人光天化日當街施暴且致告訴人局部失能，危害非輕；曾男是在前案緩刑期間再犯，一審量刑顯屬過輕，不符罪刑相當原則。曾男亦提起上訴，表示已積極表達調解意願，認為原審量刑過重請求輕判。

二審近日審結，曾男在二審期間，已與告訴人達成調解，賠償損害，且獲告訴人表示原諒，犯後態度應予正面肯定，另外郭男雖同意調解，卻無故缺席致調解不成立，態度難稱良好，一審量刑略嫌過輕，分判曾、郭二人，各7月徒刑，全案確定。