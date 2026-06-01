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美化數據偽造訪視21名毒品個案 台南衛生局毒防中心個管師被判刑

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

台南衛生局毒品危害防制中心羅姓個案管理師明明沒有訪視列管的21名毒品藥癮個案，卻偽造不實的日期、地點，記載於衛福部公文系統中，提升美化他的家訪率；案經衛生局內部調查，羅自首認罪，台南地院依公務員登載不實準公文書罪判刑10月、緩刑3年。可上訴。

判決書指出，羅姓管理師工作職掌為負責訪視藥癮個案，並將訪視個案情形登載於個案服務紀錄表，結果羅在去年3月31日至同年5月29日間，明明沒有訪視衛生局掌握的21名個案，仍為美化家訪率，在公文系統記載有面訪或電訪。

羅在職務上所職掌的衛生福利部毒品危害防制中心服務系統「毒品危害防制中心個案服務紀錄表」上，不實登載訪視姓名、時間及地點，經衛生局內部調查後，羅在偵查機關尚未發覺犯罪前，主動自首並表示願意接受裁判。

台南地檢署將羅依偽造文書提起公訴，聲請簡易判決處刑，台南法院依據毒防中心股長及督導證詞、個案服務紀錄表、個別督導會議紀錄表、衛生局案件調查報告、員工面談紀錄表、衛生局政風室公務電話紀錄表及訪談紀錄等，認定羅的自白與事實相符，犯行應依法論科。

法院指出，羅觸犯公務員登載不實準公文書罪，足生損害於毒防中心對於藥癮者病情管理及評比資料正確性，其主觀上基於同一犯意，侵害同一法益，視為數個舉動接續施行，應論以接續犯；因其自首節省司法資源，足認有悛悔實據，依法減輕其刑。

法院審酌，羅沒有前科，素行良好，犯後始終承認犯行，見有自我反省悔意，併考量其犯罪動機、目的、手段，造成公務機關損害情形，及其智識程度、工作閱歷、家庭生活狀況等，判刑10月。

法院認為，羅因一時失慮，致罹罪章，經此偵審程序及科刑宣告教訓後，當已知警惕而無再犯之虞，併予宣告緩刑3年，用啟自新；並命其應於判決確定日起1年內向公庫支付5萬元，並向檢察官指定政府機關、政府機構、行政法人、社區或其他符合公益目的機構或團體，提供60小時義務勞務。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

台南市衛生局毒品危害防制中心羅姓個案管理師明明沒有訪視列管的21名毒品藥癮個案，卻偽造不實的日期、地點，記載於衛福部公文系統中，提升美化他的家訪率。本報資料照片
台南市衛生局毒品危害防制中心羅姓個案管理師明明沒有訪視列管的21名毒品藥癮個案，卻偽造不實的日期、地點，記載於衛福部公文系統中，提升美化他的家訪率。本報資料照片

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