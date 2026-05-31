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全國首例空拍機投毒案！宜蘭張美阿嬤兒子無差別危害動物 判刑1年8月

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全國首例空拍機投毒！宜蘭張美阿嬤兒子無差別危害動物 遭判刑1年8月

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導

宜蘭知名「張美阿嬤農場」的前負責人王逢昇，因不滿內部員工跳槽至競爭對手的農場，竟惡意操控空拍機向對方園區空投農藥毒飼料，導致羊駝、梅花鹿及山羊等人氣動物誤食慘死。宜蘭地院審酌王男手段屬於無差別危害，涉案情節重大，依違反動物保護法判處王男有期徒刑1年8月。

這是全國第一起利用空拍機進行動物農場的投毒案，法院判決指出，現年45歲王逢昇是張美阿嬤的兒子，他於2023年間擔任農場負責人，因不滿內部的徐姓員工離職後轉往星夢森林劇場任職，竟因私怨於同年5月間指示不知情部屬，把大批苜蓿粒浸泡在劇毒農藥「托福松」及「巴拉刈」液體中，經過特殊染色、曬乾後製成致命的毒飼料。

隨後在2023年6月12日、24日及25日的清晨4點多，王男指示相關人員3度利用空拍機吊掛裝有毒飼料的衛生杯，飛往星夢園區進行無差別空投。

這起殘忍報復行為，導致星夢園區內深受遊客喜愛的侏儒山羊「小白」、梅花鹿「月月」及羊駝「多比」陸續因誤食毒飼料痛苦死亡，現場另有多隻動物也出現中毒症狀被緊急送醫。

直到6月25日清晨，星夢員工在園區巡視時目擊空拍機出沒，驚覺有異並尾隨其飛行路徑，當場抓包王男正在附近操控空拍機，隨即報警處理，全案才水落石出。

法官審理時，王男對罪行坦承不諱，雖然他事後與星夢森林劇場達成和解，對方也撤回毀損告訴並同意給予緩刑，但法官痛斥，王男本身身為同業負責人，卻採用無差別危害手法，不僅毒害無辜動物，連造訪園區的幼童、員工都可能誤觸中毒，惡性重大，因此不予宣告緩刑，判處有期徒刑1年8月，併科60萬元罰金，扣案的空拍機等犯罪工具沒收。可上訴。

此案曝光後引發社會公憤，儘管張美阿嬤農場急發聲明，澄清是前負責人的個人行為，仍難平民眾怒火，粉專遭大批網友留言灌爆。

在被害農場園區發現的有毒苜蓿粒。圖／讀者提供
在被害農場園區發現的有毒苜蓿粒。圖／讀者提供

羊駝誤食空投的毒餌，中毒暴斃，「張美阿嬤農場」的前負責人王逢昇遭判刑1年8個月。圖／讀者提供
羊駝誤食空投的毒餌，中毒暴斃，「張美阿嬤農場」的前負責人王逢昇遭判刑1年8個月。圖／讀者提供

摻入農藥「托福松」混合液的有毒苜蓿粒，利用空拍機「空投」毒死動物，全國首例。圖／讀者提供
摻入農藥「托福松」混合液的有毒苜蓿粒，利用空拍機「空投」毒死動物，全國首例。圖／讀者提供

不法業者為了報復，竟利用空拍機飛到對手的園區投毒，無差別危害動物的手法，「張美阿嬤農場」的前負責人王逢昇遭判刑1年8個月。圖／讀者提供
不法業者為了報復，竟利用空拍機飛到對手的園區投毒，無差別危害動物的手法，「張美阿嬤農場」的前負責人王逢昇遭判刑1年8個月。圖／讀者提供

羊駝誤食空投的毒餌，中毒暴斃，「張美阿嬤農場」的前負責人王逢昇遭判刑1年8個月。圖／讀者提供
羊駝誤食空投的毒餌，中毒暴斃，「張美阿嬤農場」的前負責人王逢昇遭判刑1年8個月。圖／讀者提供

空拍機 梅花鹿 宜蘭

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